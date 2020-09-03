В Минске задержаны двое отстраненных от эфира телеведущих

В Минске задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Ранее они были отстранены от эфира за осуждение насилия со стороны сотрудников ОМОН.

Жена Кахно опубликовала видео задержания мужа. За ним приехала группа захвата.

Дмитрий Кахно и Денис Дудинский выступили в интернете против задержания ОМОНом в июне людей, стоявших в очереди у магазина Symbal.by. "В стране творится ужасное", – написал Дмитрий Кахно. "Эй, огромный и ужасный спецназ, дубинками не победить людей, пришедших за одеждой или чашкой", - написал Денис Дудинский.

После этих заявлений оба были отстранены от эфира на государственном телевидении. На местном Первом канале у Дудинского была передача "Доброе утро, Беларусь!". Он должен был вести ежегодный фестиваль "Славянский базар". Кахно вел шоу "Удачи!" на канале ОНТ.