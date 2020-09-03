Родственники погибшего от пыток отсудили у МВД 2,5 миллиона рублей

Суд в Магасе обязал МВД выплатить 2,5 миллиона рублей родственникам Магомеда Долиева, который погиб от пыток сотрудников ингушского Центра "Э". Истцы требовали от ведомства компенсацию в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Отцу погибшего - Мухарбеку Долиеву - суд назначил компенсацию в миллион рублей, а брату Назиру Долиеву, сестрам Фердос Долиевой и Асе Темирбиевой - по 500 тысяч рублей возмещения морального вреда. В октябре 2019 года суд взыскал с МВД республики 1,5 миллиона рублей компенсации в пользу матери погибшего - Лемки Долиевой. Она требовала от ведомства 15 миллионов рублей.

В июле 2016 года сотрудники ингушского Центра по противодействию экстремизму несколько часов пытали Магомеда Долиева и его супругу Марем. От них требовали признания в причастности к ограблению банка. В результате пыток Долиев скончался. Позднее следствие установило множество фактов пыток в отношении других задержанных. По уголовному делу о превышении должностных полномочий были задержаны шесть сотрудников Центра "Э", в том числе и его глава Тимур Хамхоев.

В июле 2018 года полицейских приговорили к различным срокам – от 3 лет условно до 10 лет лишения свободы. На сегодняшний день суд условно-досрочно освободил одного из обвиняемых – оперативника ФСБ Мустафу Цороева. Он обвинялся в избиении задержанного, похищении у него паспорта и вымогательстве.