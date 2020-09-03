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Сотрудника ФБК оштрафовали на 30 тысяч рублей за съёмку с дрона

Георгий Албуров

Ространснадзор назначил штраф в 30 тысяч рублей сотруднику ФБК Георгию Албурову за съёмку при помощи дрона в Татарстане. Об этом сообщает "Медиазона".

Ведомство признало Албурова виновным в нарушении правил использования воздушного пространства. Сотрудник ФБК якобы не уведомил органы организации воздушного движения о том, что будет проводить 31 августа съёмку с дрона.

Ранее во время съёмок в Татарстане на расследователей напали неизвестные на квадроциклах. Они перекрыли им дорогу и повредили машину. Сотрудники ФБК вызвали дорожную инспекцию, чтобы зафиксировать аварию. При этом один из преследователей написал заявление в полицию о нарушении его частной жизни. По мнению Албурова, устроившие погоню люди действуют в интересах человека, о котором ФБК снимал расследование. Прибывшие на место происшествия полицейские стали изымать у расследователей технику.

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