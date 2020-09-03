AP: Байден встретился с семьёй раненого полицией афроамериканца

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился в городе Кеноша (штат Висконсин) с родственниками раненого при задержании полицией афроамериканца Джейкоба Блейка.

По данным Associated Press, встреча проходила в аэропорту в закрытом формате. На ней на ней присутствовали родители раненого, его брат, сестра и двое юристов. Агентство отмечает, что Байден пообщался по телефону с самим Блейком. Он находится в госпитале.

За несколько дней до визита Байдена Кеношу посетил президент Дональд Трамп. Он не стал встречаться с родственниками Блейка, так как счёл неуместным присутствие на встрече их адвокатов. Президент повстречался с местными полицейскими и национальными гвардейцами. Трам заявил, что они хорошо поработали для сдерживания протестов, начавшихся после ранения Блейка.

Висконсин – один из так называемых колеблющихся штатов. В 2016 году Трамп победил там с минимальным преимуществом. Теперь в штате, по данным опросов, с небольшим перевесом лидирует Байден.