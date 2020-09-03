AP: Байден встретился с семьёй раненого полицией афроамериканца

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился в городе Кеноша (штат Висконсин) с родственниками раненого при задержании полицией афроамериканца Джейкоба Блейка.
По данным Associated Press, встреча проходила в аэропорту в закрытом формате. На ней на ней присутствовали родители раненого, его брат, сестра и двое юристов. Агентство отмечает, что Байден пообщался по телефону с самим Блейком. Он находится в госпитале.
За несколько дней до визита Байдена Кеношу посетил президент Дональд Трамп. Он не стал встречаться с родственниками Блейка, так как счёл неуместным присутствие на встрече их адвокатов. Президент повстречался с местными полицейскими и национальными гвардейцами. Трам заявил, что они хорошо поработали для сдерживания протестов, начавшихся после ранения Блейка.
Висконсин – один из так называемых колеблющихся штатов. В 2016 году Трамп победил там с минимальным преимуществом. Теперь в штате, по данным опросов, с небольшим перевесом лидирует Байден.
- Кадры, на которых по Блейку стреляют на улице, были сделаны случайным прохожим 23 августа. В правоохранительных органах сообщили о частном конфликте, в который были вынуждены вмешаться полицейские, но подробности о причинах не приводятся. Трое сотрудников полиции, имеющие отношение к инциденту, отправлены в административный отпуск.
- Согласно судебным документам, ранее у Джейкоба Блейка были проблемы с законом. В частности, он проходил по делам о сексуальном насилии, и хулиганстве в связи со случаем домашнего насилия в июле.
- В мае этого года гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Они сопровождались столкновениями с полицией. Для наведения порядка во время выступлений к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
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