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Мэрия Хабаровска согласовала проведение митинга с 70 тысячами участников

Акция протеста в Хабаровске, архив

Мэрия Хабаровска согласовала на 12 сентября проведение митинга с 70 тысячами участников в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного в подозрении к причастности к убийствам. Накануне суд в Москве продлил ему арест на три месяца.

В Хабаровске и других городах края более семи недель проходят массовые митинги и шествия в поддержку Фургала. Ни одна акция до сих пор не была согласована. Власти объясняли запрет карантинными ограничениями из-за коронавируса, напоминает Сибирь.Реалии.

С 4 сентября ограничительные меры сняты, сразу после этого администрация Хабаровского края согласовала митинг для КПРФ, на котором коммунисты планируют потребовать отставки президента России Владимира Путина и правительства Михаила Мишустина.

2 сентября участник хабаровских протестов подал на временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярёва заявление в прокуратуру, МВД, Следственный комитет и ФСБ. Он пытается доказать, что запрет властей на митинги на главной площади Хабаровска незаконен. Его жалобы пока не рассмотрены.

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