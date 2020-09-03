Сергею Фургалу продлили арест ещё на три месяца

Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации двух убийств.

Во время заседания по продлению меры пресечения Фургал заявил об угрозах в свой адрес со стороны генерал-майора Следственного комитета России Юрия Буртового, который ведёт его дело. По словам обвиняемого, Буртовой вызвал его и сказал, что если Фургал не признает вину, то его бывшую супругу Ларису Стародубову и приемную дочь Екатерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО "Лефортово".

Фургал в очередной раз назвал уголовное дело против него "сфабрикованным" и "политически мотивированным", а также призвал уважать мнение жителей Хабаровского края, которые требуют справедливого и открытого разбирательства по его делу.

В среду Следственный комитет России предъявил Сергею Фургалу официальное обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Фургал тогда подозревался в причастности к этому преступлению, однако городская прокуратура постановила, что он не имеет к нему отношения. Спустя 16 лет постановление о прекращении уголовного дела было обжаловано новым следствием в Мосгорсуде. Суд удовлетворил это ходатайство.

Зоря был застрелен в центре Хабаровска в 2004 году. У него был бизнес-спор с Фургалом, который тогда занимался торговлей ломом металлов. В квартире убитого была обнаружена записка, в которой он заявлял, что если его убьют, виноватым будет Фургал, – утверждает издание “База”.

Фургал вину не признаёт – в отличие от его бывшего делового партнёра Андрей Карепова, который также проходит по этому уголовному делу. Карепов заключил досудебное соглашение со следствием и дал на Фургала показания. При этом ранее он жаловался на избиение во время доставки на следственные действия.