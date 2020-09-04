Исполнительного директора "Открытой России" арестовали на 14 суток

Суд в Москве арестовал на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за поста в фейсбуке. Об этом сообщается в телеграм-канале "Открытой России".

В своём посте Пивоваров анонсировал сбор подписей на Пушкинской площади в Москве против итогов голосования по поправкам в Конституцию. Суд посчитал, что из-за опубликованной активистом записи, состоялось публичное мероприятие, которое мешало движению транспорта и пешеходов. В "Открытой России" арест связывают с предстоящим единым днем голосования 13 сентября. Пивоварова задержали в центре Москвы 3 сентября и оставили на ночь в отделе полиции.

В начале августа Пивоваров был задержан сотрудниками пограничного отдела в Рудне Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев. Они ехали освещать выборы и протесты в Белоруссии в качестве блогеров.