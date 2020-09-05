В Хабаровске жители в 57 день подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств предпринимателей в середине двухтысячных годов. По данным корреспондента Сибирь.Реалии, несанкционированный митинг в субботу собрал около двух тысяч человек, городская администрация оценила число участников в тысячу.

После митинга в центре города, у здания правительства Хабаровского края, люди пошли шествием по главным улицам города. На призывы полиции покинуть проезжую часть протестующие не отреагировали.

Критика митингующих была обращена как к региональной повестке, так и к федеральной. Звучали лозунги "партия ЕдРо - помойное ведро", "Путина в отставку", "Свободу". Также звучали призывы освободить политзаключенных, прекратить преследование активистов. После шествия часть активистов пришла к с зданию мэрии города. Люди скандировали лозунги с требованием отставки главы города Сергея Кравчука.

Некоторые принесли с собой искусственные цветы, чтобы как они говорят, поздравить чиновника с днем рождения. Чуть раньше эти цветы митингующие возложили на импровизированную могилу правосудия и честных выборов.

На следующую субботу активисты согласовали с городскими властями митинг на 70 тысяч участников. В случае, если он состоится, это будет первая санкционированная акция в поддержку Фургала.