Душа гуляет! Артемий Троицкий против электронной морзянки

Хедлайнеры сто шестьдесят шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители снова вернувшихся на мировую сцену стилей соул и нео соул. Бледнолицые и темнокожие музыканты в последние годы, как следует покопавшись в архивах, заново интерпретировали старое и напели кое-что новое. Рок-критик Артемий Троицкий не скрывает, что впечатлён камбэком.

В середине 1950-х годов белые украли (корректнее сказать, позаимствовали) у афроамериканцев их музыку – блюз и ритм-энд-блюз, чтобы устроить из неё свой рок-н-ролл. Чёрные недолго горевали и придумали свою новую фирменную расовую музыку, получившую название "соул". В смысле "музыка души". Элемент ритм-энд-блюза в ней также присутствовал, однако главную роль играл другой популярнейший афроамериканский жанр – музыка "госпел" или "спиричуэл", уходящая корнями в христианские песнопения.

"Золотая эра" soul music пришлась на 1960-е и 1970-е годы. Целая россыпь фантастических талантов, получивших глобальное признание: брутальный Джеймс Браун и роскошная Дайана Росс, экстатичная Арета Франклин и нежный Стиви Уандер, лиричный Марвин Гэй и элегантные The Temptations. В середине 70-х именно соул, слегка упрощённый и с выпяченным ритмом, стал основой танцевального "диско" – Донна Саммер, Глория Гейнор, Барри Уайт...

The Temptations с композицией "Хотел бы я, чтобы пошёл дождь"

В следующие несколько десятилетий соул сдал свои позиции. Электронные house и techno вытеснили соул, фанк и диско с танцполов. Что ещё важнее, соул перестал быть главным музыкальным кодом, идентификационным стержнем афроамериканской культуры – в этом качестве его заменили рэп и его производная, хип-хоп. На стыке хип-хопа и соула возник популярный, особенно в нулевые годы, стиль "ар энд би" – номинально аббревиатура "ритм-энд-блюз", но реально не имеющая к настоящему ритм-энд-блюзу ни малейшего отношения. Населённый почти исключительно томными женщинами-вокалистками (Бейонсе и т. п.), мне он представляется выхолощенным и сугубо коммерческим.

Gary Davis с композицией Last Night

Ренессанс аутентичной музыки соул всё же начался в последние годы, и происходит он по нескольким направлениям. Инициировали тренд модные молодые диджеи и продюсеры, которым наскучила электронная морзянка и захотелось чего-то более живого и чувственного. Типичный пример – американец Гэри Дэвис, запустивший с разными вокалистами серию танцевальных хитов, которые можно в равной степени отнести и к соул, и к nu-disco (появился и такой термин).

Erykah Badu и песня On & On

Раз уж я помянул "нью-диско", то должен сказать и про "нео соул" (иногда пишется вместе, как "неореализм") – соединение богатых мелодических традиций соула с актуальным звучанием хип-хопа. Самые известные представители – Эрика Баду и Джон Ледженд. В этом же духе – шотландцы Mahatma X, выписывающие на ткани своих электронных экспериментов трогательные мелодии в духе Стиви Уандера.

Mahatma X с композицией Embrace

Вообще, отличительная черта новой волны соул-музыки (очередная попытка "украсть"?) – обилие белых исполнителей. Бесспорно, самая талантливая соул-певица XXI века – великая и трагичная Эми Уайнхаус. Звезда номер один на данный момент – коренная британка Адель. Менее известен, но очень хорош в манере мягкого "голубоглазого" соула американец Келли Финниган из Лос-Анджелеса, в прошлом солист группы Night People.

Келли Финниган с песенкой "Выпивая и покуривая"

Продолжая тему "бледнолицей" музыки соул, нельзя обойти вниманием очень обсуждаемый в последнее время чикагский дуэт Whitney (не знаю, апеллирует ли их название к Уитни Хьюстон). В принципе, группа позиционирует себя как фолк-роковая и записывается на флагманском "альтернативном" лейбле Secretly Canadian, однако слух обмануть невозможно – это чистой воды мягкий соул в духе, скажем, классических Bee Gees. Forever Turned Around – второй альбом Whitney.

Whitney с композицией Giving Up

Приятно, что, почувствовав оживившуюся конъюнктуру, вернулись на сцену и некоторые совершенно забытые соул-ветераны. Ретро-соул в духе конца 1950-х и начала 1960-х годов – тоже заметное явление, притом, на моей памяти, первое за 60 лет! Здесь большую роль сыграло подвижничество лейбла Daptone, выпустившего массу как архивного материала, так и записей современных групп (в первую очередь Sharon Jones & The Dap-Kings), в точности воспроизводящих дух винтажного соула. Камбэк совершил, в числе прочих, бывший солист знаменитых Kool & The Gang 69-летний Ли Филдс по прозвищу Little JB, указывающему на сходство его манеры с великим Джеймсом Брауном.

Lee Fields & The Expressions с композицией Two Faces

Завершит обзор нынешней соул-сцены выступление главной "афробританской" надежды, 20-летней Арло Паркс (не путать с Арво Пяртом). Публика и критика с нетерпением ожидают её дебютного альбома, а пока вышло только несколько синглов и ЕР, в частности, Super Sad Generation, вызвавших шквал восторженных отзывов.

Арло Паркс с дебютным выступлением Sophie

Стиль Арло Паркс, судя по первым записям, – микс эмоционального соула с печальным трип-хопом в духе Portishead. Звучит вполне органично, и странно, что мало кто это практиковал. "Душа гуляет!" – как пел Александр Башлачёв.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 166):

1. Fat White Family (UK). Bobby’s Boyfriend, LP Serf’s Up!

2. Senyawa (Indonesia). Kebaikan tumbuh dari, LP Sujud

3. Heather Woods Broderick (USA). I Try, LP Invitation

4. ET Explore Me (Holland). Let Me In, LP Shine

5. Gary Davis ft. Amanda (USA). Last Night, LP A Taste of Chocolate: The Best Of...

6. Kelly Finnigan (USA). Smoking & Drinking, LP The Tales People Tell

7. Mahatma X (UK). Embrace, LP A Mobtown Suite Vol II

8. Lee Fields & The Expressions (USA). Two Faces, LP It Rains Love

9. Whitney (USA). Giving Up, LP Forever Turned Around

10. Arlo Parks (UK). Sophie, EP Sophie

11. David J & Duende (UK). Alice Through the Windscreen, LP Oracle Of the Horizontal

12. David J ft. Emily Jane White (UK). I Hear Only Silence Now”, LP Missive to An Angel From The Halls od Infantry & Allure

13. The Courettes (Brazil/Denmark). Time is Ticking”, LP We Are The Courettes

14. Grapetooth (USA). Death”, LP Grapetooth