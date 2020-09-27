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Музыка на Свободе

Душа гуляет! Артемий Троицкий против электронной морзянки

Эми Уйанхаус на церемонии вручения премий MTV Europe Music Awards 2007 года

Хедлайнеры сто шестьдесят шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители снова вернувшихся на мировую сцену стилей соул и нео соул. Бледнолицые и темнокожие музыканты в последние годы, как следует покопавшись в архивах, заново интерпретировали старое и напели кое-что новое. Рок-критик Артемий Троицкий не скрывает, что впечатлён камбэком.

В середине 1950-х годов белые украли (корректнее сказать, позаимствовали) у афроамериканцев их музыку – блюз и ритм-энд-блюз, чтобы устроить из неё свой рок-н-ролл. Чёрные недолго горевали и придумали свою новую фирменную расовую музыку, получившую название "соул". В смысле "музыка души". Элемент ритм-энд-блюза в ней также присутствовал, однако главную роль играл другой популярнейший афроамериканский жанр – музыка "госпел" или "спиричуэл", уходящая корнями в христианские песнопения.

"Золотая эра" soul music пришлась на 1960-е и 1970-е годы. Целая россыпь фантастических талантов, получивших глобальное признание: брутальный Джеймс Браун и роскошная Дайана Росс, экстатичная Арета Франклин и нежный Стиви Уандер, лиричный Марвин Гэй и элегантные The Temptations. В середине 70-х именно соул, слегка упрощённый и с выпяченным ритмом, стал основой танцевального "диско" – Донна Саммер, Глория Гейнор, Барри Уайт...

The Temptations с композицией "Хотел бы я, чтобы пошёл дождь"

В следующие несколько десятилетий соул сдал свои позиции. Электронные house и techno вытеснили соул, фанк и диско с танцполов. Что ещё важнее, соул перестал быть главным музыкальным кодом, идентификационным стержнем афроамериканской культуры – в этом качестве его заменили рэп и его производная, хип-хоп. На стыке хип-хопа и соула возник популярный, особенно в нулевые годы, стиль "ар энд би" – номинально аббревиатура "ритм-энд-блюз", но реально не имеющая к настоящему ритм-энд-блюзу ни малейшего отношения. Населённый почти исключительно томными женщинами-вокалистками (Бейонсе и т. п.), мне он представляется выхолощенным и сугубо коммерческим.

Gary Davis с композицией Last Night

Ренессанс аутентичной музыки соул всё же начался в последние годы, и происходит он по нескольким направлениям. Инициировали тренд модные молодые диджеи и продюсеры, которым наскучила электронная морзянка и захотелось чего-то более живого и чувственного. Типичный пример – американец Гэри Дэвис, запустивший с разными вокалистами серию танцевальных хитов, которые можно в равной степени отнести и к соул, и к nu-disco (появился и такой термин).

Erykah Badu и песня On & On

Раз уж я помянул "нью-диско", то должен сказать и про "нео соул" (иногда пишется вместе, как "неореализм") – соединение богатых мелодических традиций соула с актуальным звучанием хип-хопа. Самые известные представители – Эрика Баду и Джон Ледженд. В этом же духе – шотландцы Mahatma X, выписывающие на ткани своих электронных экспериментов трогательные мелодии в духе Стиви Уандера.

Mahatma X с композицией Embrace

Вообще, отличительная черта новой волны соул-музыки (очередная попытка "украсть"?) – обилие белых исполнителей. Бесспорно, самая талантливая соул-певица XXI века – великая и трагичная Эми Уайнхаус. Звезда номер один на данный момент – коренная британка Адель. Менее известен, но очень хорош в манере мягкого "голубоглазого" соула американец Келли Финниган из Лос-Анджелеса, в прошлом солист группы Night People.

Келли Финниган с песенкой "Выпивая и покуривая"

Продолжая тему "бледнолицей" музыки соул, нельзя обойти вниманием очень обсуждаемый в последнее время чикагский дуэт Whitney (не знаю, апеллирует ли их название к Уитни Хьюстон). В принципе, группа позиционирует себя как фолк-роковая и записывается на флагманском "альтернативном" лейбле Secretly Canadian, однако слух обмануть невозможно – это чистой воды мягкий соул в духе, скажем, классических Bee Gees. Forever Turned Around – второй альбом Whitney.

Whitney с композицией Giving Up

Приятно, что, почувствовав оживившуюся конъюнктуру, вернулись на сцену и некоторые совершенно забытые соул-ветераны. Ретро-соул в духе конца 1950-х и начала 1960-х годов – тоже заметное явление, притом, на моей памяти, первое за 60 лет! Здесь большую роль сыграло подвижничество лейбла Daptone, выпустившего массу как архивного материала, так и записей современных групп (в первую очередь Sharon Jones & The Dap-Kings), в точности воспроизводящих дух винтажного соула. Камбэк совершил, в числе прочих, бывший солист знаменитых Kool & The Gang 69-летний Ли Филдс по прозвищу Little JB, указывающему на сходство его манеры с великим Джеймсом Брауном.

Lee Fields & The Expressions с композицией Two Faces

Завершит обзор нынешней соул-сцены выступление главной "афробританской" надежды, 20-летней Арло Паркс (не путать с Арво Пяртом). Публика и критика с нетерпением ожидают её дебютного альбома, а пока вышло только несколько синглов и ЕР, в частности, Super Sad Generation, вызвавших шквал восторженных отзывов.

Арло Паркс с дебютным выступлением Sophie

Стиль Арло Паркс, судя по первым записям, – микс эмоционального соула с печальным трип-хопом в духе Portishead. Звучит вполне органично, и странно, что мало кто это практиковал. "Душа гуляет!" – как пел Александр Башлачёв.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 166):

1. Fat White Family (UK). Bobby’s Boyfriend, LP Serf’s Up!

2. Senyawa (Indonesia). Kebaikan tumbuh dari, LP Sujud

3. Heather Woods Broderick (USA). I Try, LP Invitation

4. ET Explore Me (Holland). Let Me In, LP Shine

5. Gary Davis ft. Amanda (USA). Last Night, LP A Taste of Chocolate: The Best Of...

6. Kelly Finnigan (USA). Smoking & Drinking, LP The Tales People Tell

7. Mahatma X (UK). Embrace, LP A Mobtown Suite Vol II

8. Lee Fields & The Expressions (USA). Two Faces, LP It Rains Love

9. Whitney (USA). Giving Up, LP Forever Turned Around

10. Arlo Parks (UK). Sophie, EP Sophie

11. David J & Duende (UK). Alice Through the Windscreen, LP Oracle Of the Horizontal

12. David J ft. Emily Jane White (UK). I Hear Only Silence Now”, LP Missive to An Angel From The Halls od Infantry & Allure

13. The Courettes (Brazil/Denmark). Time is Ticking”, LP We Are The Courettes

14. Grapetooth (USA). Death”, LP Grapetooth

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