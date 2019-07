Хорошо законспирированный талант. Арсений Троицкий оценил гитарный риф

Хедлайнер сто двадцать третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – американский блюзовый и неблюзовый музыкант Эрик Макфадден. Рок-критик Артемий Троицкий воздаёт ему по заслугам.

Проводя глубокое бурение пластов музыкальной информации, в нулевые годы я обнаружил интересный американский интернет-ресурс – службу заказа пластинок под названием CD Baby. Эта компания (кажется, из Калифорнии) аккумулировала у себя немыслимое количество дисков малоизвестных артистов, выпущенных или совсем маленькими рекорд-лейблами, или и вовсе самостоятельно-кооперативно-вскладчину. У этого онлайн-магазина удобный поисковый инструмент: можно задать имя любимого артиста или группы, или даже несколько слов для описания музыки – и тебе тут же прилетает до нескольких сотен рекомендаций чего-то похожего из обширного каталога CD Baby.

Таким образом я открыл для себя и своих радиослушателей довольно много замечательных артистов, о которых практически не пишет музыкальная пресса и которыми не торгуют даже самые "независимые" пластиночные магазины. Один из таких музыкантов – гитарист, вокалист и автор из Сан-Франциско Эрик Макфадден. Имя его всплыло из закромов онлайн-магазина, когда я набрал в его поисковике Tom Waits. Заказал на пробу один диск – и пошло-поехало!

Трио Эрика Макфаддена​ с композицией Bury our Sins

Эрик Макфадден родился в 1965 году в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там же собрал свою первую группу, Angry Babies, игравшую панк-рок и чуть не хеви-метал. Затем перебрался в Сан-Франциско, где возглавил Liar, записавших несколько альбомов и имевших локальный успех. Со стилем Макфадден в общих чертах определился уже в нулевые годы, возглавив Eric McFadden Trio. Можно сказать, что это современный блюз-рок, вдохновлённый в первую очередь Джимми Хендриксом. Но если многие коллеги Эрика в XXI веке завели свои электрогитары в психоделические дебри и шумовые эксперименты, то он выбрал несколько иной путь. Почему, собственно, и возник в поисковике по ассоциации не с кем-нибудь, а с Томом Уэйтсом. Наряду с традиционной основой, в песнях Макфаддена сплошь и рядом встречаются девиации, немыслимые, скажем, у Джо Бонамассы или ZZ Top. Ну, латинская музыка, в диапазоне от болеро до фламенко – это ещё куда ни шло. Но моряцкие "шанти"! Кабаре! Цирковая музыка!!!

Эрик Макфадден​ с композицией Last Day of my Life​

Авторская амплитуда Эрика оказалась гораздо шире обычной жанровой заданности. Одна из статей про него называется "Цыганский соул" – и, хотя прямых влияний цыганских мотивов я у Макфаддена не замечал, есть в его музыке что-то восточноевропейское, кочевое и, конечно, задушевное. Отчаянно-хриплый голос в том числе.

Композиция Filling a Hole в концертном исполнении

Вот что у Эрика Макфаддена стопроцентно цыганское, так это жизнь и карьера. Он играл на турах и в студиях с массой известных исполнителей, включая великого Эрика Бардона (да, того самого, из Animals), Джорджа Клинтона, Леса Клэйпула и других. Параллельно умудрялся выпускать собственные альбомы и альбомы в составе Trio, (Джеймс Уитон на бас-гитаре и Паоло Бальди на ударных), группами Faraway Brothers и T.E.N. Я слышал далеко не все эти записи, но даже избранный материал позволяет сделать важный вывод: при всём разнообразии звучания и инструментовки (от сугубо акустической фолково-шансонной до жёсткой роковой) авторский почерк и интонации безошибочно угадываются повсюду.

Эрик Макфадден с композицией Tiger on a String

Последний из представленных в сегодняшней программе альбомов, "Свет впереди" (2015), застал Эрика в лирическом настроении – но я не думаю, что он всерьёз ударился во взрослую сентиментальность. Проверить пока не удалось, трудно раздобыть пластинки! Однако надеюсь, что очень скоро наш с Макфадденом общий друг, музыкант туринг-бэнда Тома Уэйтса, гитарный виртуоз Омар Торрес, привезёт мне свежие релизы, в том числе их совместную запись The Cholula Sessions. Тогда продолжим знакомство с этим хорошо законспирированным талантом.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 123):

1. Jambinai (South Korea). Wardrobe, LP A Hermitage

2. Mighty Mo Rodgers & Baba Sissoko (USA/Mali). Mo Ba, LP Griot Blues

3. Alexis Taylor (UK). Deep Cut, LP Beautiful Thing

4. Mariam The Believer (Sweden). Darkening, LP Love Everything

5. Eric McFadden Trio (USA). Bury our Sins, LP Joy of Suffering

6. Eric McFadden (USA). Last Day of my Life, LP Train to Salvation

7. Eric McFadden (USA). Filling a Hole, LP Bluebird on Fire

8. Eric McFadden (USA). Blood Sucking Baby, LP Inside Out

9. Eric McFadden (USA). Tiger on a String, LP The Light Ahead

10. AG Flek (Czech Republic). Sentiment, LP Pod nohama zem

11. The Rock*A*Teens (USA). Lady Macbeth, LP Sixth House

12. Hilja Grönfors (Finland). Vaalea neito, LP Karra ane aavaa? Songs of the Finnish Roma

13. Refree (Spain). Niño perdido, LP La otra mitad