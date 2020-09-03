The Insider: пробы отравленного Гебрева пропали из финской лаборатории

Образцы анализов болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом, исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat.

Первые исследования финской лаборатории показали, что Гебрева пытались отравить боевым отравляющим фосфорорганическим веществом. Оно запрещено как химическое оружие. После отравления в марте 2018 года в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Серипаля и его дочери стало ясно, что этим веществом может быть разработанный в СССР "Новичок".

Для того, чтобы доказать отравление Гебрева "Новичком", необходимо провести новые тесты с его образцами. Однако лаборатория не смогла ни вернуть их, ни сказать, куда они исчезли, говорится в публикации The Insider.

Покушение на Гебрева произошло в конце апреля 2015 года. Через два месяца образцы анализов отправили в VERIFIN – одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет – до 18 июня 2020 года.

После покушения в Великобритании на Скрипалей Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляюще вещество. С февраля 2019 года предприниматель стал связываться с финской лабораторией с просьбой продлить срок хранения биоматериалов в связи с продолжающимся следствием. Письма Гебрева имеются в распоряжении The Insider. Ответа на просьбу о продлении сроков хранения бизнесмен так и не получил.

Расследование покушения на Гебрева в Болгарии было приостановлено. В противном случае положенные для следствия сроки бы вышли и дело пришлось бы закрыть.

Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки – генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Пётр Борисов. The Insider публикует видео на котором предположительно Денис Сергеев наносит некое вещество (возможно, "Новичок") на ручки автомобиля Гебрева на подземной паковке. Сергеев также мог участвовать в покушении на Скрипалей, предполагают расследователи.

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального его врачи из берлинской клиники "Шарите" запрашивали у болгарских коллег образцы Гебрева. О получении ответа из Болгарии пока неизвестно.

Москва свою причастность к возможным отравлениям боевыми химическими веществами всегда отвергала.