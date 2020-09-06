Правозащитники сообщили о десятках задержанных на протестах в Минске

Свыше ста человек задержаны в Минске в воскресенье на новой крупной акции против президента Александра Лукашенко, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна".

Позднее из других источников поступила информация, что после того, как марш уже парктически завершился и люди стали расходиться, милиция начала их задерживать. Всего в автозаки посадили порядка 50 человек.

Правозащитники и корреспонденты разных СМИ сообщают также о задержаниях на протестах сторонников оппозиции в других городах Белоруссии, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилёве, Витебске. Tut.By, к примеру, со ссылкой на очевидцев пишет о жёстких задержаниях в Гродно. "Тащили за волосы и по земле, били, догоняли, кто-то распылил слезоточивый газ", - утверждает одна из женщин, которую цитирует СМИ.

В Минске жесткие задержания были на улице Чеботарева — как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль. "Интерфакс" передаёт, что после столкновений активистов с сотрудниками силовых структур вблизи Минского тракторного завода за медпомощью обратились несколько человек.

Среди задержанных - член оппозиционного Координационного совета Ольга Павлова, глава компании "Экодом" Ирина Сухий и журналист "Радио Рацыя" Артём Сизинцов.

Акции 6 сентября проходят под названием "Марш единства" и под лозунгом "Один за всех, и все за одного". Как и марши в предыдущие дни, он не согласовывались с властями.

В столице, на улицах которой много специальной милицейской и военной техники, несколько крупных колонн демонстрантов выдвинулись из разных районов к центру города. Проход им перегородили сотрудники правоохранительных органов. Начались задержания. Протестующие отправились в направлении стелы "Минск – город-герой", а затем дошли до Дворца независимости, резиденции Лукашенко. Ближе к вечеру начался дождь, и собравшиеся начали постепенно расходиться, но у резиденции они оставили десятки плакатов с призывами к отставке Лукашенко.

В воскресенье на прошлой и на позапрошлой неделе протестующие уже двигались в сторону дворца Независимости, однако не предпринимали попыток прорвать кордоны сотрудников милиции. Во время марша 23 августа Лукашенко вместе с сыном Николаем, вооружённый автоматом, летал над Минском на вертолёте.

Точное число участников акции в Минске 6 сентября установить невозможно - судя по съёмкам с воздуха, их было десятки тысяч. "Несмотря на дождь и давление властей, несмотря на репрессии, людей вышло намного больше, чем в прошлое воскресенье, и я очень довольна этим. Убеждена, что акции протеста будут продолжаться до победы", – сказала одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова в интервью белорусской службе Радио Свобода.

На проспекте Победителей в Минске в колонне протестующих был замечен гусь.