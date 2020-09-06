В Бейруте прекратили поиски, связанные со взрывом в порту

В Бейруте спасатели прекратили поисковую операцию, которую возобновили ранее на неделе, в надежде найти выживших после взрыва в порту.

Несколько дней назад сенсор команды специалистов из Чили показал возможное присутствие людей под завалами в одном из пострадавших районов города. Но впоследствии члены поисковой группы пришли к выводу, что датчик, скорей всего, просто зафиксировал сердечный ритм одного из них. "О большем говорить не стоит. Нет там ни выживших, ни мёртвых", - заявил France-Presse руководитель гражданской обороны Ливана Абу Мусса.

После мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана в августе, неизвестной остаётся судьба семи человек. Свыше 190 жителей погибли, еще шесть с половиной тысяч – получили ранения. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой. После того, как на складе в порту взорвалось 3 тысячи тонн аммиачной селитры, оказалась разрушена значительная часть города.

Мощность взрыва, по оценкам экспертов, превысила килотонну в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Катастрофа усугубила политический и экономический кризис в стране. Усилились массовые протесты. В результате правительство ушло в отставку, был сформирован новый кабинет.