Умер чешский режиссёр Иржи Менцель. Ему было 82 года

В Праге в возрасте 82 лет умер чешский кинорежиссер, актер и сценарист Иржи Менцель. Об этом сообщила его вдова на своей странице в фейсбуке. Причина смерти не уточняется.

"Вчера вечером дома, у нас на руках, твое тело покинуло нашу земную жизнь. Для нас большая честь сопровождать тебя в твоем последнем путешествии",— написала Ольга Менцелова. Она также отметила, что последние три года дались режиссёру трудно. "Ты продолжал мне помогать со всей своей храбростью, вкусом, необыкновенной волей к жизни и юмором", — написала Менцелова в инстаграме.

По информации чешского портала Blesk, в 2017 году у Менцеля выявили заражение менингококком. Он перенес операцию на головном мозге, затем последовали длительная искусственная кома и годовое лечение. В последнее время режиссёр передвигался на инвалидной коляске.

Иржи Менцель является одним из представителей новой волны в чешском кино 1960-х годов. В 1968 году он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Поезда под пристальным наблюдением". Фильмография Иржи Менцеля насчитывает более 20 картин. На "Оскар" был также номинировал снятый в 1985 году фильм "Деревенька моя центральная". В 1994-м Менцель экранизировал роман Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".