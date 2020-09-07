РБК: ЕС не введет масштабные санкции в отношении России

Новые санкции Евросоюза в связи с отравлением Алексея Навального не будут масштабными, поскольку ЕС лишен возможности выступить с жесткой позицией и добиться ее единогласного утверждения, считают опрошенные РБК эксперты.

Отравление произошло на территории России, а не на территории иностранного государства, как это было в случае с покушением на осужденного за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля или убийством экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании. Кроме того, в случае с делом Скрипаля от действия отравляющего вещества, которое, по данным Лондона, применили сотрудники ГРУ, пострадали его дочь Юлия, а также полицейский Ник Бэйли и скончалась Дон Стерджес (оба — граждане королевства).

В деле Навального пока нет подозреваемых. Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции Германии запрос, к которому прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации оппозиционера. В нем отмечено, что не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами. Ответ на запрос Генпрокуратура пока не получила.

Эти два фактора осложняют ситуацию с выработкой оптимального санкционного решения ЕС, сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Если бы отравление произошло на территории ЕС, было бы проще установить личность исполнителей и, возможно, выявить вероятных заказчиков, указал он. В таком случае отравление могло быть классифицировано как акт государственной или инспирированной властями агрессии на территории иностранного государства, сказал Волошин.

В воскресенье, 6 сентября, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что, если Россия не предоставит объяснений, Берлину и партнерам "придется обсудить ответ". В конечном итоге Евросоюз, скорее всего, воспользуется механизмом применения санкций за использование химоружия на территории любой страны, считают эксперты. Этот механизм был утвержден в 2018 году — через несколько месяцев после отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Он предполагает введение санкций против лиц и организаций из любой страны, которые были причастны — напрямую или косвенно (например, через финансирование) — к производству или использованию химоружия. Попавшим под ограничения лицам будет запрещен въезд в ЕС, их счета заморозят.

В теории ЕС может ввести санкции в отношении системообразующих российских предприятий или чиновников, но, скорее всего, там будут ждать выявления предметных доказательств причастности к отравлению Навального каких-либо структур или лиц.

Ангела Меркель жестко высказалась в отношении России по поводу ситуации с Навальным, а этому эпизоду предшествовали убийство в Берлине и хакерская атака на бундестаг, констатировал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов: "Меркель и премьер-министр Баварии Маркус Зедер пытаются избежать того, чтобы политическая конфронтация переходила в экономическую плоскость".

"Думаю, что экономических санкций против России не последует. Скорее всего, будут введены какие-то точечные санкции", — сказала РБК старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова.

"Я не жду конкретных санкций или других политических шагов в отношении Nord Stream 2 в связи с отравлением Навального. Думаю, Германия в конечном счете найдет другие способы ответа", — подтверждает исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас.

В Евросоюзе считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального покушением и оставляют за собой право ввести санкции в отношении виновных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Россия должна провести прозрачное расследование обстоятельств отравления и привлечь виновных к ответственности, настаивает Боррель.