СМИ: Рогозин не стал давать поручительство за Ивана Сафронова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на двоих знакомых Сафронова и источник, близкий к руководству госкорпорации.

2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников. Адвокаты обращались и в Роскосмос, поскольку Сафронов пока не уволен. Как рассказал "Открытым медиа" собеседник, близкий к руководству госкорпорации, Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в Роскосмосе.

Рогозин лишь однажды комментировал дело Сафронова. В день задержания, 7 июля, он заявил, что Сафронов проработал в корпорации полтора месяца и не имел доступа к секретной информации. В Роскосмосе тогда же заявили , что уголовное дело Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации, и в дальнейшем отказывались от любых комментариев.

Как рассказал изданию один из знакомых Сафронова, друзья и родные не хотели бы акцентировать внимание общества на том, что Рогозин отказался поддерживать своего арестованного советника, поскольку ещё рассчитывают на его неформальную помощь.