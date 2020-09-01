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"Могут арестовать каждого из нас"

"Могут арестовать каждого из нас"
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"Могут арестовать каждого из нас"

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Коллеги московского журналиста Ивана Сафронова передали в администрацию президента обращения с требованием прекратить преследование "без предъявления каких-либо доказательств вины". По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину не признаёт. И он, и его бывшие коллеги считают, что уголовное дело является местью за журналистскую деятельность и опубликованные расследования.

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