"Могут арестовать каждого из нас"

Коллеги московского журналиста Ивана Сафронова передали в администрацию президента обращения с требованием прекратить преследование "без предъявления каких-либо доказательств вины". По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину не признаёт. И он, и его бывшие коллеги считают, что уголовное дело является местью за журналистскую деятельность и опубликованные расследования.