Суд продлил арест обвинённому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест обвинённому в государственной измене бывшему журналисту “Коммерсанта” и “Ведомостей” Ивану Сафронову-младшему. Заседание проходило в закрытом режиме.

Сафронов, только вышедший на работу советником главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля. По версии ФСБ, в 2012 году, когда ему было 22 года, журналист был завербован службой внешней разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений, по утверждению следствия, была разведка США. Никаких деталей обвинения в ФСБ не приводят, в передаче какой именно информации его обвиняют — ему и его защите не сообщают.

Дело журналиста засекречено. Он вину не признаёт и связывает уголовное преследование с журналистской деятельностью. Открытое письмо в его поддержку подписали 687 журналистов. Десятки ведущих российских изданий опубликовали редакционные статьи в его поддержку. 2 сентября стало известно, что личные поручительства за него подписали более 140 журналистов, политиков и правозащитников. Десятки журналистов были задержаны и оштрафованы за одиночные пикеты у московского СИЗО "Лефортово" и на Лубянке.

Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова и сделать процесс публичным подписали на начало сентября около 90 тысяч человек.