Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Российского посла Александра Боцан-Харченко пригласили в понедельник в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом в фейсбуке официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США, пишет агентство РИА Новости.

Захарова в субботу опубликовала фото Вучича в Овальном кабинете Белого дома – на нём сербский президент сидит на стуле напротив президента США Дональда Трампа, который сидит в кресле за столом. Это фото ранее опубликовал в соцсетях ряд российских блогеров, иногда снабжая его комментариями о том, что Вучича, по их мнению, в Белом доме "унизили". Захарова вместе с фото Вучича разместила скриншот кадра из фильма "Основной инстинкт", на котором Шэрон Стоун сидит в позе "нога на ногу", и разместила такой комментарий: "Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте".

Запись Захаровой вызвала резкую реакцию сербских политиков, включая самого Вучича. Например, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич посвятил посту Захаровой отдельную запись в твиттере, написав: "А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил себе отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Вам должно быть стыдно!"

Днём в воскресенье Захарова добавила к своей записи постскриптум: "Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", – написала представитель МИД России.

Позднее российский МИД опубликовал сообщение о телефонном разговоре, который состоялся в воскресенье между российским министром Сергеем Лавровым и Вучичем. "С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран", – говорится в сообщении.

В понедельник инцидент прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Возможно, действительно возникло недопонимание, в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения, исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении в целом и руководству Сербии в частности" - сказал он, добавив: "Наши дружеские, партнерские отношения, стратегического партнерства с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ — это братский для нас народ. Все без исключения в руководстве РФ на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства". При этом Песков прокомментировал и фотографию, ставшую причиной скандала. "Что касается эмоционального фона, безусловно, здесь можно сказать, что в европейской культуре, если говорить о рассадке, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура", — сказал он.