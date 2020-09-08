"Дисней" раскритиковали за титры в "Мулане" с благодарностью в адрес КНР

Компания "Дисней" подверглась критике со стороны пользователей соцсетей – из-за съёмок своего нового фильма "Мулан" в Китае.

Пекин не раз обвиняли в нарушениях прав человека, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по оценкам, за последние годы были насильственно помещены под стражу до миллиона человек, преимущественно, речь идёт о местных мусульманах-уйгурах.

Пользователи обратили внимание на финальные титры фильма, где его создатели высказывают благодарность ряду правительственных структур, в том числе спецслужбам Синьцзяна. Среди прочих, упоминается Управление общественной безопасности в городском округе Турфан. Это ведомство контролирует работу так называемых лагерей по перевоспитанию, где содержатся под стражей уйгуры, отмечает "Би-би-си". По ряду свидетельств и оказавшимся вследствие утечек в широком доступе документам, людей в лагерях подвергают пыткам и идеологической обработке.

Представители "Дисней" ситуацию пока не комментировали. А власти Китая ранее заявляли, что лагеря в Синьцзяне необходимы для улучшения ситуации с безопасностью в государстве.

Лента "Мулан" уже становилась объектом критики. Некоторые фанаты в странах Азии призывали к бойкоту картины из-за того, что снявшаяся в неё актриса китайского происхождения Лю Ифэй, комментируя разгон продемократических выступлений в Гонконге, высказала поддержку действиям полиции.

Фильм "Мулан", который называют одним из главных кинорелизов 2020 года, это римейк одноимённого мультфильма, выпущенного "Дисней" более 20 лет назад. В основе сюжета китайская легенда о Хуа Мулань – девушке, которая отправляется на войну вместо своего престарелого отца. Дата выхода ленты в широкий прокат не раз переносилась из-за пандемии коронавируса. Премьера в Голливуде состоялась 9 марта.