В Петербурге прочитали имена погибших во время блокады

В Санкт-Петербурге 8 сентября - в День памяти жертв блокадного Ленинграда - на 77 площадках города читают имена погибших. Об этом сообщает Север.Реалии.

На площадках, где организовано чтение имён, называют имена людей, живших на соседних улицах. Так, например, сделали участники памятного чтения на ступеньках театра "Балтийский дом". Вместе с именами погибших звучали названия улиц, на которых они жили. Списки имен формируются по Книгам памяти, выложенным на сайте "Возвращенные имена". Сейчас там можно найти сведения о более чем 970 тысячах жителей блокадного Ленинграда.

Первые чтения имен людей, погибших в блокаду, провел в 2016 году во дворе своего дома житель Петербурга Юрий Вульф, который решил увековечить память тех, кто проживал во время войны на улице Конная 10. Инициативу Юрия Вульфа подхватил "Комитет 8 сентября" во главе с историком Львом Лурье. Организаторы чтений имен считают, что память о блокаде – это в первую очередь память о трагедии, поэтому при проведении мероприятий решено уйти от героической риторики, парадов и салютов и сосредоточиться на скорби по погибшим.

По официальным данным, в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны погибло более 650 тысяч мирных жителей, умерших от голода, бомбежек и артобстрелов. При этом современные историки считают, что на самом деле в городе погибло не менее одного миллиона человек. Все они захоронены в братских могилах на Пискаревском кладбище и в других местах. Имена многих погибших до сих пор неизвестны.