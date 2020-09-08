Тюменских школьников "взяли в заложники" на уроке ОБЖ 

Учащихся школы №2 в городе Ишим Тюменской области взяли понарошку в заложники на уроке по основам безопасности жизни, чтобы оценить их поведение, сообщают издание 72.ru и паблик "Ишим пере Подслушано" со ссылкой на родителей учеников.

Родители рассказали, что занятие прошло в пятом "А" классе. На фотографиях, опубликованных в социальной сети "ВКонтакте", видно, что во время урока рядом со школьниками находятся мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие, а некоторые дети прикрывают голову руками.

Утверждается при этом, что администрация школы не предупредила ни детей, ни их родителей, о проведении занятия по борьбе с терроризмом. Издание Znak.com сообщает, что одному из школьников во время урока стало плохо с сердцем, его пришлось забрать из школы, а дома ему вызвали скорую.

В свою очередь директор школы №2 Татьяна Изох заявила, что информация, опубликованная родителями в интернете, "преподнесена неверно". В чём именно - она не уточнила, добавив лишь, что в школу прибудет специальная комиссия и проведёт проверку.

В официальном сообщении школьной администрация говорится, что "во время урока прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников. По окончанию игры были разобраны ошибки в поведении учащихся".