Прокуратура просит ужесточить приговор по делу о "манекене Путина"

Прокуратура Пермского края обжаловала приговор по делу об акции с "манекеном Владимира Путина", за которую двое активистов были осуждены и один оправдан, назвав его "чрезмерно мягким".

В ведомстве посчитали, что "при оценке доказательств по делу судом нарушен уголовный и уголовно-процессуальный закон". Прокурор Ольга Попова, комментируя подачу жалобы, заявила, что обвиняемый Александр Эткин, который был оправдан, "выполнял отведенную ему роль для достижения общей преступной цели — изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопределенного круга лиц" и "желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет". Двум другим обвиняемым, по мнению прокурора, должны были дать более длительные сроки наказания.

11 ноября 2018 года в центре Перми несколько активистов прикрепили к столбу пластиковый манекен, к голове которого была приклеена фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец", а к туловищу - надпись "Военный преступник Пыня В. В.".

В январе 2019 года полиция арестовала и предъявила обвинение в "грубом нарушении общественного порядка, совершённом группой лиц по предварительному сговору" троим предполагаемым участникам акции – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Эткину. Им грозило до семи лет лишения свободы.

В августе этого года Ленинский районный суд Перми приговорил Шабарчина к двум годам колонии, Васильева - к одному году условно, а Эткина оправдал. Прокуратура запрашивала для подсудимых сроки до трех лет колонии.