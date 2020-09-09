Фанатов ЦСКА оштрафовали за бело-красно-белый флаг на стадионе

Суд в Москве приговорил пятерых фанатов футбольного клуба ЦСКА к штрафу в три тысячи рублей каждому и запрету на посещение матчей из-за вывешенного на стадионе бело-красно-белого флага - одного из исторических национальных символов белорусов, с которым в самой Белоруссии выходят на акции сторонники оппозиции. Об этом сообщает "Апология протеста".

Александру Никитину, Евгению Александрову, Артёму Градовскому и Александру Рудневу запретили посещать спортивные мероприятия на пол года. Дмитрию Голембевскому запретили посещать стадионы на один год. На суде он сказал, что не считает себя в чём-то виновным и его поступок не подразумевал политических жестов. Гомбелевский также заявил, что задержанные вместе с ним фанаты не имели отношения к акции с флагом.

Болельщики были задержаны 15 августа после матча между ЦСКА и футбольным клубом "Тамбов". Кроме вывешенного на стадионе флага, фанаты скандировали "Жыве Беларусь!" после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил гол. В протоколе сказано, что болельщики провели "публичное мероприятие, не предусмотренное регламентом проведения официального спортивного мероприятия, а именно растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров".