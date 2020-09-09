Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Правозащитники считают, что игры в Китае нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне всё ухудшающей ситуации с правами человека в стране. Китайские власти обвинили авторов обращения в “политизации спорта”.

Среди авторов обращения, которое приводит агентство Reuters, организации, защищающие права китайцев, меньшинств, уйгурского, тибетского, монгольского населения континентального Китая и жителей Гонконга. Правозащитники считают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в своей внутренней политике и позволило им ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.

Китай в последние годы всё жёстче критикуется за массовое преследование уйгуров и тибетцев, фактическое уничтожение автономии Гонконга и другие нарушения прав человека. До этого правозащитники уже призывали перенести игры из Пекина, однако сейчас их совместное обращение стало самым массовым, отмечает канал CNBC.

В МОК пока не комментировали письмо. Ранее, в ответ на вопрос Associated Press о нарушениях прав уйгуров в Китае, в организации заявили, что выбирая какую-то страну хозяйкой игр комитет не поддерживает политическую структуру, социальные события или стандарты соблюдения прав человека в этой стране. Первым городом для проведения игр, в котором МОК будет учитывать права человека, будет Париж в 2024 году, напоминает канал NBC.

Канал цитирует пресс-секретаря китайского министра иностранных дел Чжао Лицзянь, которая заявила, что правозащитники пытаются политизировать спорт, что, по её словам, противоречит духу Олимпийской хартии. Нарушения прав человека в Китае так же отрицают.