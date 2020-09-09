Украина заочно арестовала 65 российских самолётов за рейсы в Крым

Украинская прокуратура заочно арестовала 65 самолётов, принадлежащих российским авиакомпаниям, за полёты в аннексированный Крым, по официальной формулировке - за "нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".

По сообщению офиса генерального прокурора Украины, арест стал итогом расследования управления Службы безопасности страны по Крыму под процессуальным руководством прокуратуры автономной республики Крым. Оба ведомства базируются на Украине.

Россия аннексировала Крым весной 2014 года. Власти ввели на территорию полуострова войска и организовали референдум о его вхождении в состав Российской Федерации, который не признали США, ЕС и ещё десятки стран-членов ООН.

Украина считает Крым своей "временно оккупированной" территорией. С марта 2014 года страна закрыла воздушное пространство над полуостровом "в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полётов при организации воздушного движения". Несмотря на это, около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью полуострова "закрыт окончательно".