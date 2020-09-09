Глава "ДНР" отменил приказ об ударе по украинским военным

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин отменил приказ о нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины вблизи города Горловка Донецкой области.

В пресс-службе главы "ДНР" объяснили решение об отмене тем, что сепаратисты "добились от украинской стороны проведения совместной инспекции" их боевых позиций.

Приказ, который Пушилин дал подчинённым 5 сентября, обязывал войска "ДНР" нанести удар в том случае, если украинские военные до 7 сентября не покинут предместье Горловки и не закроют окопы, которые, по заявлению Пушилина, были вырыты вопреки соглашению о перемирии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что "специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины" на линии соприкосновения в Донбассе и, в частности, "не обнаружила никаких незаконно возведённых инженерных сооружений", о которых говорил Пушилин.

Спустя сутки после публикации приказа Украина заявила об обстреле позиций своих военных из гранатомёта, обвинив Россию и "ДНР" в намеренной провокации с целью нарушить режим прекращения огня. Командование украинской армии пообещало, что при следующем обстреле даст адекватный отпор.

Соглашение о режиме "полного и всеобъемлющего" прекращения огня в Донбассе между вооружёнными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами было достигнуто 22 июля на заседании трёхсторонней контактной группы с участием полномочных представителей Украины, России и ОБСЕ. 27 июля оно вступило в силу и до воскресенья не нарушалось.