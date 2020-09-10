В порту Бейрута, недавно пострадавшем от взрыва, произошёл пожар

В порту Бейрута, где в начале августа произошёл взрыв, случился пожар. Ливанские СМИ сообщают, что горит склад с нефтью и автомобильными покрышками. К месту происшествия прибыли пожарные и спасательные службы. Помощь оказывает военная авиация. Причины возгорания выясняются.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа, как предполагается, был вызван огнём, загоревшимся рядом со складом аммиачной селитры. Почти три тысячи этого взрывоопасного материала хранилось в порту с 2013 года без обеспечения должных мер безопасности.

Свыше 190 жителей погибли, еще шесть с половиной тысяч получили ранения. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой. Мощность взрыва, по оценкам экспертов, превысила килотонну в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Катастрофа усугубила политический и экономический кризис в стране. Усилились массовые протесты. В результате правительство ушло в отставку, был сформирован новый кабинет.