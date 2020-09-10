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У семьи главы "Ростеха" нашли апартаменты на болгарском курорте

Rostec CEO Sergei Chemezov

У руководителей нескольких российских госкомпаний, в том числе у семьи главы Ростеха Сергея Чемезова, есть резиденции на курорте в Болгарии, контролируемом группой "ТИМ". Последнюю называют одной из самых влиятельных криминальных организаций в Болгарии, говорится в совместном расследовании издания "Важные истории" и центра BIRD.

Речь идет о курорте Святых Константина и Елены, который находится в 8 км от болгарского города Варна. Здесь находится элитный комплекс "Эстрея Палас" с турецкой баней, фитнес-центром и подземным гаражом. Сам апарт-отель принадлежит бывшему сотруднику КГБ Болгарии Атанасу Карагеоргиеву. Его же связывают дружеские отношения с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Более чем 20 апартаментами в семиэтажном комплексе владеют россияне, следует из реестра недвижимости Болгарии. Самые заметные из них – члены семьи гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Его сыну Александру здесь принадлежат гараж и квартира площадью 200 квадратных метров с бассейном и террасой (стоимость оценивается в 6 млн рублей). У бывшей супруги Чемезова Любови здесь также апартаменты за 9 млн рублей.

Помимо семьи Чемезова, апартаментами на общую сумму в 42 млн рублей владеют дочери и супруга экс-главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрея Бельянинова – коллега Путина и Чемезова по КГБ. Среди других соседей: супруга главы Ростехнадзора Алексея Алёшина, который ранее был первым заместителем Чемезова; жена экс-директора "Рособоронэкспорта" Анатолия Исайкина; торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко, который входил в состав совета директоров Ростеха; жена Константина Голощапова ("массажист" Путина), купившая апартаменты в Болгарии за 38 млн рублей через свою голландскую компанию Denkraam Holding.

Бывший сотрудник КГБ Болгарии Атанас Карагеоргиев связан с Чемезовым и другими представителями элиты с конца 90-х, когда он был директором компании "Бултрак", которая поставляла в Болгарию тракторы Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). Чемезов, который в 2007 году был гендиректором ФГУП "Рособоронэкспорт" (с 2011 года он возглавляет совет директоров компании), выдавал разрешение на экспорт тракторов двойного назначения.

Журналистам Карагеоргиев подтвердил, что Чемезовым действительно принадлежат несколько апартаментов в "Эстрее Палас". По его словам, несмотря на то что они перестали приезжать на курорт после попадания Чемезова под санкции Евросоюза, они продолжают платить за поддержание резиденций в хорошем состоянии. "Для него это не инвестиция. Они инвестируют в гораздо больших объёмах", – заявил он о покупках главы госкомпании.

  • Сергей Чемезов – генеральный директор Ростеха и один из самых близких друзей президента Путина. В конце 1980-х годов они, работая в КГБ СССР, служили вместе в Германии, а в начале 90-х Чемезов работал под руководством Путина в администрации президента Бориса Ельцина. В октябре прошлого года "Ведомости" узнали, что Путин закрытым указом присвоил Чемезову звание Героя России.

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