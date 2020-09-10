Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Как освободить Россию от криминальной автократии?

Григорий Явлинский на митинге против изоляции интернета

Гость программы "Лицом к событию" - председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко», вице-президент Либерального интернационала Григорий Явлинский.

Обсуждаем последствия покушения на Алексея Навального, протесты в Беларуси и Хабаровске и программную статью Григория Явлинского: "Второе июля". Политическая ситуация в России после 1 июля, задачи демократического движения и перспективы развития партии".

Ведет передачу Михаил Соколов.

Вопросы можно задать на сайте через FB.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 сентября в 19:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG