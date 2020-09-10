Как освободить Россию от криминальной автократии?

Гость программы "Лицом к событию" - председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко», вице-президент Либерального интернационала Григорий Явлинский.

Обсуждаем последствия покушения на Алексея Навального, протесты в Беларуси и Хабаровске и программную статью Григория Явлинского: "Второе июля". Политическая ситуация в России после 1 июля, задачи демократического движения и перспективы развития партии".

Ведет передачу Михаил Соколов.

Вопросы можно задать на сайте через FB.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 сентября в 19:05.