Киев обвинил сепаратистов в срыве совместной инспекции в Донбассе

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности – после отмены совместной с ОБСЕ и пророссийскими сепаратистами инспекции позиций украинских военных.

Проверка в районе посёлка Шумы в Донецкой области была запланирована на два часа дня по местному времени 10 сентября. Но украинские власти инспекцию отменили, сославшись на дополнительные условия, которые выдвинула российская сторона и представители самопровозглашенных республик Донбасса. Эти требования в письме представителям ОБСЕ перечислил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.Агентство "РБК-Украина" пишет, что в его распоряжении есть копия этого письма. Агентство указало три требования: посещение новых точек, фото- и видеофиксация, а также подписание совместного протокола.

"Украинская делегация в ТГК считает, что упомянутые требования грубо нарушают достигнутые вчера договорённости", - отметил Леонид Кравчук.

Кроме того, штаб Операции объединённых сил украинских военных на востоке страны сообщил в четверг об обстреле сепаратистами украинских позиций возле посёлка Шумы примерно в то же время, на которое планировалась совместная с ОБСЕ встреча. "Такие действия противника свидетельствуют о том, что враг сознательно и целенаправленно идет не только нарушать договоренности, но и открыто провоцирует украинскую сторону", - подчеркивается в сообщении штаба правительственных сил.

Сепаратисты, в свою очередь, обвинили в срыве договорённости по инспекции Киев. "Украинская сторона в очередной раз нашла повод для невыполнения достигнутых договоренностей, продемонстрировав свою неспособность и нежелание следовать букве Минских соглашений", - заявили в представительстве так называемой "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сепаратисты недавно обвинили Киев в изменении позиций украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе – вопреки соглашению о перемирии. Украинские власти это отрицают, а военные не раз за последние дни заявляли об обстреле своих позиций, возлагая на Россию и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" ответственность за намеренные провокации.

27 июля вступило в силу новое соглашение о режиме "полного и всеобъемлющего" прекращения огня в Донбассе между вооружёнными силами Украины и бойцами "ДНР" и "ЛНР".

Москва не раз подчеркивала, что не считает себя стороной вооруженного конфликта на востоке Украины.