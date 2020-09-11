МВД готовит новый запрос Германии по ситуации с Навальным

МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе Навального из комы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В частности, российская сторона предложит отправить в Германию следователей, проводящих проверку по отравлению Навального, а также эксперта для контактов с немецкими врачами.

В ведомстве отметили, что дополнительный запрос готовится "в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам". О каком уголовном деле идет речь, в сообщении не уточняется. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением Навального нет криминала.

В МВД также восстановили хронологию событий во время пребывания Навального в Томске. По данным полиции, Навальный посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, съемную квартиру, где проходила рабочая встреча с его сторонниками, а также "Венскую кофейню" в аэропорту Томска. Именно в этих места Навальный "принимал пищу и употреблял напитки", говорится в сообщении.

МВД также установило, что в поездке политика сопровождали шесть человек. Это его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Владлен Лось, Георгий Албуров, Марина Певчих, Илья Пахомов и Павел Зеленский. Из них полиция опросила всех, кроме Певчих, которая "уклонилась от дачи объяснений" и 22 августа улетела в Германию.