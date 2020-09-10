Der Spiegel: Навальный пришел в себя и вспомнил события перед отравлением

Российский политик Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы . Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным изданий, Навальный вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание от боли в туалете самолёта, летевшего из Томска в Москву.

К Навальному начали пускать посетителей — до этого в его палату пускали только врачей и жену. Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш прокомментировал публикации, заявив, что в них много неточностей.

По информации источников Der Spiegel, в берлинской клинике "Шарите" усилили охрану. Высший уровень безопасности "красная зона" был введён вчера после того, как выяснилось, что у Навального восстановилась память, так как это делает его положение более опасным. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите", рассказал собеседник издания.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил ещё в аэропорту в машине скорой помощи.

Навальный был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества "Новичок" — более медленным по воздействию, чем "Новичок" уже известный, но более опасным, утверждает издание Die Zeit со ссылкой на анонимные источники. Новый яд не могли синтезировать в каких-либо других условиях, кроме лабораторий спецслужб, поэтому операцию с его использованием могла провести только российская спецслужба ФСБ, полагают собеседники издания.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти считают, что один из следивших за политиком агентов спецслужбы мог нанести отравляющее вещество на поверхность чашки, из которой Навальный пил чай, или побрызгать ядом само содержимое чашки. Остатки яда были найдены на горлышке бутылки с водой, из которой пил политик, и на его руках.

Немецкое издание также предполагает, исходя из времени действия яда, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву. Он остался в живых только "благодаря цепочке счастливых случайностей" - действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.

Отдельно Die Zeit отмечает, что поскольку за Навальным велась постоянная слежка, то попытка устранить его со стороны каких-то третьих лиц или иностранных спецслужб представляется "немыслимой". "Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - резюмируют журналисты.