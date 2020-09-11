Куба отменит специальную валюту для иностранных туристов

Власти Кубы планируют отменить существование конвертируемых песо — специальной валюты, используемой иностранными гражданами на её территории. Обычный песо, которым пользовались граждане, будет уравнен с конвертируемым и девальвирован впервые со времён революции 1959 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Эта мера станет частью реформ, направленных на борьбу с усугубляющимся экономическим кризисом, вызванным, в частности, санкциями США, введёнными администрацией Дональда Трампа, и пандемией коронавируса, вызвавшей сокращение туризма. За год экономика страны обрушится на 10 процентов, на острове впервые с 1993 года начали принимать американские доллары в качестве валюты, писала газета The Guardian. В магазинах отмечается нехватка товаров первой необходимости, безработица резко выросла.

На этом фоне коммунистическое правительство обещает ослабить плановую экономику, запреты для малого бизнеса и планирует изменить обменный курс валют для государственных компаний.