Отдых у диктаторов. Оборотная сторона поездок на Кубу

Россияне, мечтающие наконец выбраться за границу на отдых после месяцев коронавирусных ограничений, стали активно бронировать поездки на зимний период – и в число самых популярных направлений вошла Куба. Но знают ли те, кто собирается отдохнуть на Кубе, что существующий еще со времен СССР пропагандистский штамп "Остров свободы" не имеет ничего общего с реальностью – и что своими поездками они помогают выживать режиму-изгою, по-прежнему держащему собственный народ в бесправной нищете?

Несмотря на новый всплеск по всему миру случаев заболевания COVID-19 и все связанные с этим риски, включая сложности авиасообщения, российские туристы, судя по данным Ассоциации туроператоров России и разных специализированных сервисов, сейчас активно бронируют авиабилеты и отели за границей, в том числе на период новогодних праздников. По информации таких сайтов и компаний, как Aviasales, OneTwoTrip или Туристер.ру, одним из самых популярных направлений в ближайшие месяцы становится Куба, куда россиян вроде бы готовы выпускать и впускать власти обеих государств начиная с 17 сентября.

Такое понятие, как модность направления, в сфере туризма играет значительную роль – и в последние годы Куба стала весьма популярной страной для отдыха среди достаточно обеспеченных россиян. В 2019 году на Кубу прибыло рекордное число туристов из России – более 178 тысяч. Интересно, что многие из них, по их собственным словам, выбирают именно эту страну, руководствуясь (что кому-то может показаться странным, а кому-то нет) в том числе и соображениями высокой международной политики.

Для той части российского населения, которая верит государственным СМИ и разделяет официальную позицию Кремля – о "враждебном давлении на Россию со стороны США" и "неизбежности эскалации противостояния с Западом" – сегодня даже рядовой выбор заграничного курорта становится важным делом, в котором следует проявить должную "осмотрительность". Ездить (и потом рассказывать о поездке и выкладывать фотографии оттуда в соцсети), следуя такой логике, необходимо туда, где, как считается, любят русских вообще и Владимира Путина в частности. Но таких стран и мест остается все меньше. Куба же, с учетом ее новейшей истории, действительно сложных отношений с Вашингтоном и живучих в головах некоторых россиян старых, времен Советского Союза, мифов и штампов, выглядит в этом контексте идеально.

На рубеже 2019-2020 года большинство российских туроператоров полагали, что скоро Куба может заменить для россиян другие массовые зимние направления, такие, как, к примеру, Таиланд. Потом пришла пандемия. Однако кубинское министерство туризма не потеряло надежды – и в последнее время в российских СМИ появилось много рекламных текстов и интервью с кубинскими чиновниками, в которых жителей России призывают вновь отдыхать на Кубе. С учетом все еще крайне скудных возможностей вообще уехать за рубеж куда бы то ни было, спрос на кубинское направление стал быстро расти.

На то, что в международном сообществе это режим-изгой, поддерживающий дружеские отношения лишь с себе подобными (Беларусью, Венесуэлой, Ираном и так далее, а также с Москвой), внимания российские туристы не обращают. Кстати, Гавана уже 10 августа, на следующий день после выборов в Беларуси, заявила, что твердо поддерживает Александра Лукашенко как легитимного президента страны и отвергает иностранное вмешательство в белорусские внутренние дела.

9 сентября президент США Дональд Трамп решил продлить еще на год пакет санкций, действующих в отношении Кубы. Пресс-служба Белого дома распространила его заявление, в котором это решение объясняется, помимо прочего, тем, что кубинские власти продолжают грубо нарушать права человека. "Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", – говорится в заявлении Трампа.

Никто в России не задумывается, что посещение Кубы и даже покупка кубинского рома или сигар финансируют режим, который подавляет свой народ, жестко ограничивает свободу прессы, сажает протестующих в тюрьмы и обучает "родственный" режим Николаса Мадуро в Венесуэле мастерству пыток. "Экономика Кастро основана на воровстве частной собственности и репрессиях против народа, – заявил недавно исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак. – Кубинский ром и сигары, произведенные режимом, – это роскошь, которая не стоит человеческих жертв".

По оценкам Института Брукингса, 69 процентов доходов Кубы от туризма получают государственные компании. Функционерам Компартии Кубы и генералам кубинских спецслужб принадлежат все крупные отели острова. Единственной туристической недвижимостью, не принадлежащей правительству, остается лишь частное жилье, сдаваемое в аренду. Даже Министерство революционных вооруженных сил Кубы вкладывает значительные средства в туристическую индустрию страны через холдинговую компанию Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA). Согласно докладу Института Брукингса, одна из дочерних компаний GAESA, Gaviota, контролирует 40 процентов гостиничных номеров для туристов. Gaviota также управляет туристическими агентствами, магазинами и ресторанами в Старой Гаване. А продажи кубинских сигар, по данным Reuters, приносят сотни миллионов долларов. Естественно, кубинский режим также контролирует сигарную промышленность страны.

Кубинское правительство ухватилось за национальную экономику мертвой хваткой со времен революции 1959 года. В 1960 году режим Фиделя Кастро присвоил табачную промышленность, включая сигарные фабрики, фабрики по производству сигарет и склады табака. Они также установили контроль над производством рома, в том числе самых популярных брендов Кубы, что вынудило бывших владельцев покинуть страну.

Спустя годы доходы от государственных предприятий Кубы все еще подпитывают репрессивный режим. В докладе Human Rights Watch за 2020 года говорится, что режим продолжает преследовать своих критиков, ссылаясь на 1800 произвольных арестов в период с января по август 2019 года. В докладе отмечается, что в настоящее время на Кубе содержится как минимум 109 политических заключенных.

В том же докладе Human Rights Watch фиксирует регулярные преследования, избиения и задержания полицией членов диссидентской организации "Женщины в белом" – большинство которых являются родственниками политических заключенных режима. Ранее в этом году ООН призвала к немедленному освобождению одного из членов группы, политической заключенной, семья которой утверждает, что она подвергалась жестокому обращению в тюрьме.

Тем временем кубинские военные направляют десятки тысяч советников на помощь режиму Мадуро в Венесуэле. Они помогают Каракасу формировать репрессивную политику, служат элементом его защиты и обучают его полицейских и сотрудников разведки методам пыток. Согласно докладу Института CASLA за декабрь 2019 года прямо вмешательство Кубы способствует применению жестоких методов пыток к заключенным в Венесуэле. В прошлом году генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро обнародовал информацию о том, как Куба, направившая в Венесуэлу десятки тысяч сотрудников своих специальных подразделений полиции и спецслужб, обучает венесуэльскую полицию техникам "форсированных допросов".

"Под руководством и при поддержке России и Кубы режим Мадуро арестовывает, пытает и даже убивает наших граждан, – заявил исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо в статье, опубликованной недавно в Miami Herald. – Мы требуем, чтобы режимы России и Кубы прекратили пытки и злоупотребления и навсегда покинули нашу страну".

В условиях глобальной пандемии COVID-19 Куба вновь направляет своих докторов в другие страны, испытывающие нехватку медицинских специалистов. Однако правительства, которые отчаянно нуждаются в помощи, должны знать, на что они идут. Многие врачи и медсестры из почти 50 тысяч кубинцев, работающих в более чем 60 странах, вынуждены мириться с жестокими условиями своего контракта. По информации кубинского правительства, в бюджет ежегодно поступает около 7 миллиардов долларов от экспорта профессиональных услуг, включая медицинские.

Но это не помощь, а бизнес кубинского режима, приносящий ему до 7 миллиардов долларов ежегодно. Согласно свидетельствам бежавших кубинских врачей, многие кубинские доктора играют роль иностранных агентов, которые разжигают насилие и используют политическое принуждение. В последние годы кубинские врачи вынужденно угрожали венесуэльским пациентам отказать в лечении, если они не проголосовали за Мадуро, или способствовали разжиганию насильственных протестов в Боливии. Именно поэтому Бразилия, Боливия и Эквадор, среди других стран, прекратили использовать услуги кубинских врачей.

Некоторые бежавшие за границу кубинские врачи рассказали о разных видах злоупотреблений: угрозах в адрес врачей, покидающих программу, невыплате заработной платы, ограничении передвижения и конфискации паспортов. Согласно данным Государственного департамента США, подтвержденным самими врачами, кубинское правительство обычно получает от 75 до 90 процентов от их зарплаты.

Надпись на картинке: "Платите не мне. Деньги забирает он":

В групповом судебном иске 2018 года, поданном в иностранные суды в Испании и Аргентине, группа кубинских медицинских сотрудников утверждает, что они работали под угрозой жестких экономических, личных и правовых последствий.

При этом, невзирая на мрачную статистику в сфере нарушений прав человека, правительство Кубы подало заявку на членство в Совете ООН по правам человека (UNHRC) на 2021-2023 годы. "Предложить место в Совете по правам человека Кубе, жестокой диктатуре, которая под видом гуманитарных миссий торгует своими врачами, недопустимо", – заявил 5 августа государственный секретарь США Майк Помпео. В UNHRC, межправительственный орган ООН входит 47 государств. В октябре в его состав будут избираться 15 новых стран.

"Кубинский биолог и бывший политзаключенный доктор Ариэль Урквиола выступил в Организации Объединенных Наций. Куба и дружественные ей диктатуры – Китай, Северная Корея, Эритрея, Венесуэла – предприняли попытку замолчать его речь. Однако Ариэль привлек внимание всего мира к положению кубинских правозащитников, ставших жертвами режима. Браво!"

В рейтинге поддерживающей свободу прессы организации "Репортеры без границ" Куба занимает 171-е место – в списке из 179 стран. Принятый на Кубе в 2019 году, уже при новом президенте Мигеде Диас-Канеле, "Декрет-Закон №370" угрожает штрафами и лишением свободы любому кубинцу, осмелившемуся выразить свое мнение в интернете, если режим Кастро сочтет его предосудительным.