СМИ: бывший глава Хакасии Зимин впал в кому из-за COVID-19

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин, болеющий коронавирусной инфекцией, впал в кому. Об этом сообщил телеграм-канал "Борус" со ссылкой на источник. Официально информация пока не подтверждена.

Кома произошла на фоне тяжёлого течения болезни , подчёркивается в сообщении.

25 августа Зимин сообщил в своем инстаграме, что заразился COVID-19 во время командировки на Байкало-Амурской магистрали. Тогда же он написал, что его состояние стабилизировалось, и он идёт на поправку.

Зимин проходит лечение в Москве, в военном госпитале имени Вишневского.

13 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала самый большой с начала пандемии коронавирусной инфекции прирост новых заражений. За минувшие сутки было выявлено почти 308 тысяч (307 930) новых случаев заражения COVID-19. Это примерно на одну тысячу случаев больше, чем в прежнем высшем показателе неделю назад.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, С начала пандемии вирус обнаружен почти у 29 миллионов человек, более 922 тысяч больных с COVID-19 умерли.



По данным ВОЗ, больше всего заражений - в США (6,7 млн), Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,3 млн). В России коронавирус обнаружен у 1,1 миллионов человек. Число новых заражений с 4 сентября вновь не опускается ниже пяти тысяч в сутки.

В российских больницах находятся более 90 тысяч больных коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он связал рост заболеваемости COVID-19 в ряде российских регионов с возвращением людей из отпусков.

В некоторых странах власти вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. Так, в Израиле правительство утвердило повторный карантин - на три недели - с 18 сентября. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о начале второй волны эпидемии. За две недели суточный прирост заболевших в стране вырос в 2,5 раза. О приходе второй волны сообщило и правительство Чехии. Соседние страны стали вводить ограничения на въезд из Чехии. Со среды Германия будет требовать результаты анализа на коронавирус у всех, приезжающих из Праги.

Во Франции власти объявили уже 42 региона "красными зонами", где активно распространяется вирус. Там ужесточены требования к ношению масок и общественным собраниям. В эти зоны попали Париж, Лион и практически все средиземноморское побережье Франции.