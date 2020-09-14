США опасаются покушения на посла в ЮАР со стороны Ирана

Американская разведка опасается покушения на посла США в ЮАР со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на двух чиновников сообщает журнал Politico. По сведениям разведки, Тегеран обдумывает возможность убить 66-летнюю Лану Маркс в качестве мести за убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани — бывший руководитель элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции. Он был убит в Багдаде в результате спецоперации США в январе 2020 года. Это произошло на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями в стране.

После покушения Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке. Однако, по данным собеседников журнала, Тегеран продолжает искать способы отомстить за смерть Сулеймани. Покушение на посла — один из рассматриваемых вариантов. В 2015 году канал “Аль-Джазира” сообщал, что в ЮАР активно действуют иранские спецслужбы. Однако почему именно Маркс выбрана мишенью для атаки разведки до конца не ясно. Но в последние недели информация об угрозе послу стала более конкретной.

По одной из версий, причиной может быть личная дружба посла с Трампом. 66-летняя Маркс родилась в Южной Африке, училась в Лондоне, но карьеру сделала в США. Она — основательница бренда дорогих женских сумок и аксессуаров. Она член флоридского клуба Трампа и знакома с президентом больше 20 лет.

На пост посла он назначил её в октябре 2019 года — критики Трампа утверждали, что Маркс всего лишь дизайнер сумок. Сторонники — что она успешная бизнесвумен с широкими связями, владеющая, кроме английского, двумя распространёнными в ЮАР языками — африкаанс и коса.