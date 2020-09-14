НИИ Минздрава предложил лишать медиков выплат за отказ от вакцинации

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил лишать мер социальной поддержки медиков, отказавшихся от вакцинации против коронавирусной инфекции. По мнению авторов инициативы, это позволит сэкономить бюджетные средства.

"Исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин", — говорится в докладе.

По оценкам экспертов НИИ, так как в России зарегистрирована вакцина от COVID-19, то государство заинтересовано в ее активном внедрении с целью сокращения распространения данной инфекции. Вакцинация добровольна, в том числе для медицинских работников. Вместе с тем, как считают эксперты, государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства.

Поддерживает ли Минздрав это предложение, не сообщается. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной. В Москве вакцинация медработников началась на прошлой неделе. Первую инъекцию двухкомпонентной вакцины получат врачи инфекционных больниц, сообщает портал "Медицинский вестник".