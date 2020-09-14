НИИ Минздрава предложил лишать медиков выплат за отказ от вакцинации

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил лишать мер социальной поддержки медиков, отказавшихся от вакцинации против коронавирусной инфекции. По мнению авторов инициативы, это позволит сэкономить бюджетные средства.
"Исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин", — говорится в докладе.
По оценкам экспертов НИИ, так как в России зарегистрирована вакцина от COVID-19, то государство заинтересовано в ее активном внедрении с целью сокращения распространения данной инфекции. Вакцинация добровольна, в том числе для медицинских работников. Вместе с тем, как считают эксперты, государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства.
Поддерживает ли Минздрав это предложение, не сообщается. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной. В Москве вакцинация медработников началась на прошлой неделе. Первую инъекцию двухкомпонентной вакцины получат врачи инфекционных больниц, сообщает портал "Медицинский вестник".
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. О регистрации объявил президент Владимир Путин. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.
- Статья о результатах первых двух фаз клинических испытаний была опубликована в научном журнале Lancet 4 сентября.
- 7 сентября группа ученых из разных стран опубликовала открытое письмо к журналу и авторам статьи об испытаниях российской вакцины. Учёные обратили внимание на статистические аномалии в нескольких экспериментах и поставили под сомнение подлинность представленных данных. Российский создатель вакцины, центр имени Гамалеи, отверг обвинения в недостоверности статистических данных.
- 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года.
- Согласно недавнему опросу "Левада-центра", о готовности привиться российской вакциной "Спутник V" заявили 38 процентов респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54 процента – к вакцинации не готовы.
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