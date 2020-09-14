В Совете ООН по правам человека пройдут срочные дебаты о Белоруссии

Совет ООН по правам человека согласился провести срочные дебаты по вопросу о соблюдении прав человека в Белоруссии. Они пройдут 18 сентября.
С призывом провести срочные дебаты обратился ЕС. 25 из 47 стран-членов совета высказались в поддержку этого предложения, только две были против.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на открытии сессии совета в Женеве в понедельник заявила о том, что все сообщения о репрессиях, чрезмерном применении силы, пытках и похищениях участников акций протеста в Белоруссии должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Она также высказала мнение, что для достижения общественного согласия в Белоруссии необходим диалог и реформы. По словам Бачелет, пока недостаточно свидетельств того, что белорусские власти как-то реагируют на сообщения о нарушениях прав человека в стране.
Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, победителем которых официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Тысячи участников уличных протестов были задержаны, поступили сотни сообщений об избиениях и издевательствах со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Накануне в Минске по официальным данным были задержаны более 500 участников массовой акции противников Лукашенко. На так называемый Марш героев вышли, по оценкам, от 100 до 150 тысяч человек.
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