"Шарите": Навальный уже может вставать с кровати 

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, он отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже может на короткое время вставать с кровати, сказано в официальном сообщении берлинской клиники "Шарите", в которой политик проходит лечение после отравления. В сообщении подчёркивается, что оно публикуется с разрешения Навального и его жены.

Ранее в нескольких крупных немецких СМИ появилась информация о том, что Алексей Навальный почти полностью пришёл в себя и может вспомнить события, предшествовавшие его отравлению. При этом сообщалось, что политик был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества "Новичок" - более медленным по воздействию, чем "Новичок" уже известный, но более опасным. Издание Die Zeit, исходя из времени действия яда, предположило, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву и остался жив только "благодаря цепочке счастливых случайностей": действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.

В понедельник ещё две независимые лаборатории из Франции и Швеции подтвердили выводы специалистов из лаборатории бундесвера о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Путину в телефонном разговоре, потребовав от президента России разъяснений.

Ещё одно исследование образцов проб, взятых у Навального, в ближайшие дни проведут в своей лаборатории эксперты Организации по запрещению химического оружия.