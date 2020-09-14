В московских трамваях установят камеры с системой распознавания лиц, власти выделили на это почти 200 миллионов рублей, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

За соответствующие деньги подрядчик должен будет обеспечить работу 390 комплектов видеонаблюдения, в один такой комплект входят шесть камер. После монтажа подрядчик должен будет установить в бортовой компьютер программы для распознавания лиц.

В июле стало известно, что камерами с системой распознавания лиц оснастят полторы тысячи из шести тысяч вагонов московского метрополитена. Утверждается, что благодаря этому власти смогут в режиме реального времени выяснять возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Проект обойдётся метрополитену почти в полтора миллиарда рублей.

На сегодняшний день в Москве к видеонаблюдению подключены около 200 тысяч городских камер. При этом их не устанавливают на домах чиновников, а в августе выяснилось, что информацией с камер, оснащённых системой распознавания лиц, торгуют на чёрном рынке московские полицейские.