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Европейский аналог акта Магнитского могут назвать именем Навального

Алексей Навальный

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального проект готовящихся европейских санкций против ряда россиян, подозреваемых в нарушениях прав человека.

Боррель заявил об этом, выступая во вторник на сессии Европейского парламента в Брюсселе, передаёт корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По словам Борреля, с тех пор, как он возглавил европейскую дипломатию, он продолжает работу над санкционным механизмом ЕС в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по всему миру – по аналогии с американским "актом Магнитского". Все документы планируется подготовить уже этой осенью.

"Я надеюсь, что то, что произошло с Навальным, станет катализатором для всех стран-членов ЕС, чтобы они перешли от слов к делу и одобрили этот санкционный режим. По аналогии с тем, что американцы называют "актом Магнитского", мы можем ввести свой "санкционный режим Навального". Это станет хорошей возможностью подвести итоги того, что уже случилось, и сделать так, чтобы имя Навального ассоциировалось с усилиями по привлечению к ответственности тех, кто нарушает права", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите" после предполагаемого отравления в Томске нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Лидеры европейских государств требуют от Москвы провести тщательное расследование произошедшего с Навальным, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными".

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО после того, как был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти. Впоследствии, в 2012 году, в США был принят "акт Магнитского", по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели юриста, запрещался въезд в США. В отношении них также вводились финансовые санкции. Позднее действие закона распространили и на другие страны.

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