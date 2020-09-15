Европейский аналог акта Магнитского могут назвать именем Навального

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального проект готовящихся европейских санкций против ряда россиян, подозреваемых в нарушениях прав человека.

Боррель заявил об этом, выступая во вторник на сессии Европейского парламента в Брюсселе, передаёт корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По словам Борреля, с тех пор, как он возглавил европейскую дипломатию, он продолжает работу над санкционным механизмом ЕС в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по всему миру – по аналогии с американским "актом Магнитского". Все документы планируется подготовить уже этой осенью.

"Я надеюсь, что то, что произошло с Навальным, станет катализатором для всех стран-членов ЕС, чтобы они перешли от слов к делу и одобрили этот санкционный режим. По аналогии с тем, что американцы называют "актом Магнитского", мы можем ввести свой "санкционный режим Навального". Это станет хорошей возможностью подвести итоги того, что уже случилось, и сделать так, чтобы имя Навального ассоциировалось с усилиями по привлечению к ответственности тех, кто нарушает права", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите" после предполагаемого отравления в Томске нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Лидеры европейских государств требуют от Москвы провести тщательное расследование произошедшего с Навальным, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными".

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО после того, как был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти. Впоследствии, в 2012 году, в США был принят "акт Магнитского", по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели юриста, запрещался въезд в США. В отношении них также вводились финансовые санкции. Позднее действие закона распространили и на другие страны.