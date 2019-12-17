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Дороги к свободе

«Нормандский саммит» и его последствия. Эфир в 20:32

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Что изменится после встречи в Париже? Виталий Портников обсуждает с политологами Тарасом Березовцом и Андреем Окарой

Как изменится ситуация после встречи лидеров «нормандской четверки» во французской столице?

Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Тараса Березовца и Андрея Окару.

Эфир в 20:32.

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