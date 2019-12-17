«Нормандский саммит» и его последствия. Эфир в 20:32

Как изменится ситуация после встречи лидеров «нормандской четверки» во французской столице?
Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Тараса Березовца и Андрея Окару.
Эфир в 20:32.
Что изменится после встречи в Париже? Виталий Портников обсуждает с политологами Тарасом Березовцом и Андреем Окарой
Как изменится ситуация после встречи лидеров «нормандской четверки» во французской столице?
Об этом Виталий Портников расспрашивает политологов Тараса Березовца и Андрея Окару.
Эфир в 20:32.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.