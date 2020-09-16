"С того света - в Россию". Блогеры о возвращении Навального

В понедельник берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Алексея Навального продолжает улучшаться. На следующий день после этого в инстаграме политика появился первый пост, опубликованный от его имени. Менее чем за день этот пост собрал больше миллиона лайков и десятки тысяч радостных комментариев.

Арина Холина

в последние дни инфа была противоречивая - газеты (европейские) писали одно, семья слегка опровергала, но вот Навальный лично написал пост, что дышит сам. очень плохо, что ему пришлось (и приходится) такое пережить. но ура, что выжил. здоровья ему и отдыха - многомного.

Иван Яковина

Похудел, но бодрячком

Александр Кынев

Похудел, но поправится

Андрей Лошак

Шутит. Это очень хорошая новость

Виктор Шендерович

"Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом". Хармс

Владимир Варфоломеев

Давно так не радовался простому, казалось бы, фотоснимку.

Виталий Рувинский

Фото дня, фото месяца, фото года

Альфред Кох

Слава немецкой медицине! Ура товарищи!

Варвара Горностаева

Единственная хорошая новость за столько дней, зато какая.

Алиса Зюс

Один там мужик пришлет фоточку "в кругу семьи", напишет "Привет" и даже радуешься, даже твои собственные сопли и температура кажутся преодолимыми.

Евгения Альбац

Самое частое слово под этой фотографией — «счастье». Именно. Жив. И именно счастье.

Борис Акунин-Чхартишвили

Как же здорово, что Алексей выжил.

Какие же мерзавцы те, кто пытался его убить.

И как же подла эта лживая, вертлявая власть.

Валерий Печейкин

Интересно, а у патриотов тоже так: спрячется Путин на несколько дней в бункер, а потом появится — толстенький и румяный. И они такие: Пууутин! Он глазки открыл, он клымнаш сказал, пескова за усы подергал, спасибо что живой. Бывает у патриотов такое? Они ведь тоже люди (научный факт). Путин ведь уже почти каменный: не болеет, сидит в одной позе, мудрые вещи говорит. Поэтому патриоты радуются, когда он ручку бросит, поднимет бровь или причмокнет губами. Или когда Мишустин выздоровел — кто-то радовался? Может быть, хотя бы он сам? Просто показалось, что когда он слушал Лукашенко, у него на лице было написано: "Бля, почему я тогда не умер?" А Господь как бы ответил ему: живи, Михаил Владимирович, живи. Я тебя еще удивлю.

Илья Вайцман

А вы можете себе представить, чтобы пост путина (любой) набрал за 5 часов больше миллиона лайков? Нет? Вот то-то и оно...

Сергей Медведев

Лучшее фото года. До сих пор судьба Алексея Навального развивалась по сценарию волшебной сказки. Теперь надо надеяться, что герой, побывав в царстве мертвых и обретя там неуязвимость и магическую силу, наконец, одолеет дракона.

Накануне газета New York Times со слов представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что после выздоровления Навальный собирается вернуться в Россию и продолжить политическую деятельность. Комментаторы уверены, что после случившегося отношение к Навальному изменилось не только на Западе, но и в России, и строят предположения по поводу того, как отреагирует на его возвращение Кремль.

Юрий Сапрыкин

Если в Кремле действительно верят во всякие магические штуки, из-за которых нельзя произносить фамилию «Навальный», то независимо от того, кто и зачем травил и что по этому поводу говорят Песков и Лавров и Рошаль и т д, они, конечно, должны бы думать сейчас только о том, что вот, он прошел через смерть и вернулся.

Кирилл Шулика

Навальный совершенно точно вернется в Россию. Никак иначе вопрос не стоит. Более того, вернется к тому, чем занимался.

Правда, вернется не как глава крутейшего отечественного НКО или одного из самых топовых каналов на YouTube и даже не как потенциальный кандидат в президенты и вполне себе успешный кандидат в мэры Москвы. Он вернется, как человек, который долгое время был на первых полосах мировой прессы и чью фамилию Путину называли все европейские лидеры.

Это будет уже совсем другой Навальный. И даже другой не для сторонников, а для власти.

Александр Коляндр

Если б я был Сакральной Властью России, я б прямо сейчас начал бы какое-нибудь уголовное дело против Навального. Что-нибудь вроде отрицания победы в Отечественной войне, оправдания нацизма со смертельным исходом или пропаганду холокоста среди несовершеннолетних, и потребовал б от Германии немедленной депортации опасного преступника. Чтоб заставить его не возвращаться в Россию и дать свежего пеммикана безголовым говорящим головам в телевизоре.

Впрочем, это было б слишком изощренно и, надеюсь, нереализуемо

Судя по последним высказываниям глав всевозможных ведомств, новое дело против Навального в России с большой вероятностью будет заведено раньше, чем уголовное дело по поводу его отравления. Например, Сергей Нарышкин заявил, что оппозиционера не могли отравить "Новичком", так как все запасы этого яда в России уже уничтожены.

Эль Мюрид

Сегодня глава СВР Нарышкин выступил с заявлением о том, что Навальный из России вылетел без яда в своем организме, а уж что там с ним произошло за пределами страны - ответственность Германии.

Внутренне непротиворечивая логика, кстати. В России анализы проводили, ОВ не обнаружен. В Германии - найден. Значит, отравили. Но не в России. Небольшая деталь - так от чего Навальный впал в кому и именно на территории России - снова не рассматривается и выпадает из любой логики.

ОВ семейства "Новичок" по всем документам и протоколам, которые подписаны в том числе и ОЗХО, числятся уничтоженными в России. Отсюда и категорический отказ от фактов, которые предъявляют независмые друг от друга западные лаборатории. Если признать отравление Навального именно "новичком" и в России, то возникнет вопрос об источнике происхождения ОВ.

И если предположить, что не все запасы были уничтожены, то здесь полная аналогия с Ираном, которого так же обвинили в сокрытии сверх "ядерной сделки" делящихся и расщепляющихся материалов, а также в неполном демонтаже оборудования ядерной программы, которое теоретически может использоваться и в военных целях. Итогом стала денонсация США своего участия в "сделке", что по сути похоронило ее. А Иран получил свою порцию новых "калечащих" санкций.

Николай Травкин

Наконец в обсуждение темы включился Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и внёс ясность. Навальный покидал Россию без яда в организме, т. к все яды, включая ”новичок”, у нас давно уничтожены...

Ну, может сколько то ампул у Ринка в гараже под верстаком завалялись, но при чём здесь государство?

Леонид Волков

Судя по заявлению Нарышкина, скоро в университетской клинике Шарите будет защищена не одна докторская диссертация по медицине.

"Применение боевых ядов семейства Новичок для лечения комы, индуцированной приступом панкреатита"

"Аппликации фосфорорганических соединений для профилактики гипергликемии"

Ну и так далее.

Ну раз абсолютно здорового человека (только в коме) вывезли из России, там отравили Новичком и он пришел в себя. То получается как-то так.

А вообще говоря, у Путина это не в первый раз так: кто накосячил — того и отправляют позориться публично, в качестве наказания. Как это было с «Петровым» и «Бошировым», которых заставили изображать гей-туристов.

Раз сейчас Нарышкин взял на себя роль главного публичного клоуна, ну, значит, это очень намекает на то, что Навального травили не какие-то абстрактные криворукие чепиги, а конкретно СВРовские криворукие чепиги. Что выглядит вполне правдоподобно (в отличие от жалкого нарышкинского вранья).

Между тем сведения о том, что Навальный был отравлен именно веществом из группы "Новичок", в понедельник подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции, что возмутило уже чиновников из МИДа.

Константин Косачев

А у меня одного возник вопрос о вопиющей неувязке в позиции Германии?

Несколько дней назад: «Мы не имеем права передавать анализы Навального России на двустороннем уровне, так как это химоружие, а следовательно - исключительная компетенция ОЗХО».

Сегодня: “Мы передали анализы Навального двум странам (Франции и Швеции), и они подтвердили наши выводы».

Все-таки либо ОЗХО, либо страны. Некрасиво у вас, немцы, получилось. Лиха беда начало?

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал немецкие власти "отказаться от дальнейшей политизации истории с Навальным".

Антон Орех

Это то, о чем Юлия Навальная писала Рошалю. Они искренне считают граждан собственностью государства. Не семья, не близкие, не сам Навальный, а какой-то Лавров будет решать

Федор Крашенинников

С.В.Лавров призвал коллегу (министра Германии) отказаться от дальнейшей политизации ситуации с А.Навальным. При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на ... необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими....»

Интересная логика, да?

Зачем спрашивать Навального, придумали тоже.

Алхас Абгаджава

Министра Лаврова искренне возмущает заявление немцев о том, что Навальный остался жив благодаря счастливому стечению обстоятельств. Своевременное решение о посадке самолета, вовремя оказанная помощь и безупречные действия врачей.

А что не так сказали немцы? Или Лавров считает это несчастливым стечением обстоятельств?

Господин министр, никто ни разу не упрекнул Россию в неоказании помощи Навальному. И справедливости ради, нет оснований для упреков в этом. Это ли не признание немцами, что спасли Навального уже в России? Пилот, врачи скорой и врачи Омской больницы.

Но речь ведь о другом, правда, господин Лавров?

Кирилл Шулика

Во Франции в анализах Навального нашли яд. Путину в связи с этим позвонил Макрон, до этого звонила Меркель и уведомили президента России о том, что вот такое случилось.

При этом сегодня же и Мария Захарова, и куча каких-то совсем уж бомжей начали верещать, что нас никто не уведомил, Германия нам ничего не дает, дайте нам биоматериал.

На что Германия говорит, сорри, у вас у самих в Омске есть биоматериал, пользуйтесь.

Тогда выходит Лавров и говорит, что Германия странно себя ведет и ничего нам не дает, не удовлетворяет наши запросы.

Они вот устроили этот цирк, а стыдно за них почему-то мне.

Ведь действительно:

а) биоматериалы есть.

б) об отравлении Навального уведомили не Рошаля, как он просил, а Путина лично на самом высоком уровне!

в) нам рассказывают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Я все жду, когда не портянки в Интернете, а как минимум Мария Захарова скажет, что это немцы вкололи Навальному яд, чтобы потом использовать это для борьбы с Россией. А все к этому идет.

В отдельной реальности продолжают обретаться и всевозможные телевизионные персоны.

Дмитрий Гудков

Пока Навальный приходит в себя, доктор Мясников ставит диагноз по фотографии.

– Немытое яблоко!

Потом, ещё поморщив лобик:

– Ну, или таблетки для памяти.

Навальный в себя, как пишут, уже начинает приходить. А вот доктор Мясников безнадежно не в себе.

Альберт Сафиуллин

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Западу «абсолютно наплевать» на отравление Алексея Навального: «Так же, как было наплевать на Солженицына, на Сахарова, на Пастернака».

Олег Пшеничный

Пора бы уже собрать какую-то краткую общую концепцию. Что-то такое:

«Навальный не был отравлен, но вылечили его омские врачи. Они взяли все нужные анализы, но нужны немецкие анализы, чтобы понять, от чего они его вылечили. Посторонним в больницу без свидетельства о браке нельзя, а кто все два дня сидел в кабинете главврача мы не скажем. Ему сразу давали атропин, но химическое оружие в России давно уничтожено. Оснований для возбуждения уголовного дела нет, но полиция уже подробно опросила всех, кто контактировал с Навальным на земле и в самолёте. Последние 10 часов его держали в больнице из-за отдыха немецких летчиков, но отпустили его сразу по звонку из Кремля. Возможно яд в организм попал уже в Германии, но отравила его, видимо, ассистентка в Томске. А фотография из клиники Шарите - инсценировка!!!»

Ну что-то такое емкое собрать в одном месте и выпустить уже наконец официальный пресс-релиз. А то несут какую-то пургу, и кто им всё это поручил?

Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального готовящийся пакет санкций против россиян, которых подозревают в нарушении прав человека.

Александр Рыклин

В Европе заговорили про "Список Навального"...

Отличная инициатива! Только в этом списке должно быть не пять человек, а тысяча пять... Помимо верхушки силовиков и чиновников, вся эта гребаная шобла - симоньяны, соловьевы, киселевы, мясниковы, норкины, шейнины, думская помойка, сенаторы вшивые... Те, кто покрывают убийц, пособники преступления! Ни виз, ни счетов, ни недвижимости... Закрыть их тут, а снаружи повесить замок. Ни Америки, ни Европы, пусть в Китай катаются...

Провластные блогеры уже разгадали хитрый план Запада: отравить Навального, чтобы навредить паре-тройке высокопоставленных чиновников.

Елена Рыковцева

- Надо с ними жестче, надо жестче! - лютует студия передачи «60 минут» на предмет подлого и лживого Запада, который обвиняет РФ в отравлении Навального, а сам никаких доказательств в Россию не шлет.

- Что значит жестче? А что мы можем?! - не выдерживает ведущий Попов. - Нас Америка забрасывает санкциями, а мы в ответ (делает щеками пшик) простите, не очень-то можем им отвечать! А здесь что мы можем?

Его крикливые гости в растерянности затыкаются, но депутат-коммунист Калашников пытается дать ответ:

- Я тебе объясню, что значит жестче! Мы обвиним Германию, что она не хочет с нами сотрудничать!

- Ну обвинили, дальше то что?! И все! Проблема-то в этом! - дожимает их как с цепи сорвавшись ведущий.

- Вы когда ставите так вопрос, вы что хотите от нас услышать?! - взрывается один из бессильных гостей студии П.Толстой.

- Я хочу услышать, как урегулировать дипломатический кризис, - отходит Попов на чуть менее унизительную постановку вопроса.

- Никак, - обреченно отвечает очередной гость.

- Никак! - победно ставит точку ведущий и передает эфир программе «Вести».

Я вам вот что скажу. Муж и жена не всякий раз одна сатана. Отпускница Скабеева никогда не допустила бы в своем эфире таких упаднических настроений. Она бы орала: мы всё можем! Мы их раздавим! И вообще нам плевать! Наплюем, раздавим и еще раз наплюем! Она всеми своими каблуками затоптала бы и заколола такого гостя, который бы ныл: «А что мы можем». Мужа тоже бы заколола. Но он при ней такого бы не рискнул.

Сможет ли Навальный после возвращения консолидировать оппозицию? Этим вопросом задается Константин Эггерт:

Очень-очень рад, что Алексей Навальный выжил и идёт на поправку. И вот ведь какая интересная штука получается. Все так долго говорили о необходимости российского "Гавела" или "Валенсы" или "Манделы". Теперь есть молодой, образованный человек, переживший чудовищное покушение и готовый вернуться в Россию, чтобы продолжить делать своё большое дело. Возникает вопрос: в "московских гостиных" снова будут морщить носы, припоминать Алексею "русские марши" столетней давности, "непримиримость" и выражать опасения, что с Навальным грядёт "новая диктатура"? Или всё же хоть часть уроков последних тридцати лет выучена? FYI - я не член "команды Навального" и хотел бы, чтобы он выработал более чёткую позицию по ряду вопросов.

В некоторых киевских гостиных позиция уже давно выработана и вряд ли изменится.

Москвичи же, кажется, безоговорочно рады будущему возвращению Навального в строй.

Анна Монгайт

получается, Навальный воскрес, что придает его фигуре пугающую сакральную силу. Можно было замалчивать его имя во всех официальных источниках, можно было его травить и убивать, а он от этого только обрел новые медийные суперсвойства. надеюсь, когда он вернется в Россию и начнет ходить по воде, аморфные сограждане хотя бы выйдут на улицу на это посмотреть

Александр Рыклин

"В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию"...

Но мы-то встретимся... Например, на Пушкинской или на Манежке....

Андрей Зубов

С ТОГО СВЕТА - В РОССИЮ

Чудо произошло, настоящее, 100% чудо. Алексей Навальный выжил, встал, и вот - пишет свое первое послание в интернете, окруженный семьей - верной Юлией и любящими детьми. Пишет, понятно, из Берлина, где он особый гость Канцлера Германии и всего Евросоюза. С помощью миллионов людей, лечивших его, молившихся за него, державших, как говорят немцы, за него кулаки, с помощью самых выдающихся государственных деятелей Европы и самых простых, не знающих ни слова по русски, немцев, французов, британцев, Алексей возвращается к сознательной и деятельной жизни. И первые его слова - о дыхании, и о России. Получить возможность дышать самому - это великое счастье, я понял это - пишет Алексей Анатольевич в своем первом послании. И, обретя эту неценимую нами возможность дышать он тут же свидетельствует, что вернется в Россию. "Не запугаете!" эти слова одного великого сына России фактически повторил другой. Он готов на борьбу за то, чтобы все люди России поняли, как прекрасно - дышать свободно, и все получили возможность наслаждаться этой свободой сознания и дыхания.

Я бесконечно рад за Алексея и горжусь тем, что у меня, при моей жизни, есть такой соотечественник, для которого борьба за освобождение его народа важнее жизни и благополучия. Иначе не победить тех, кто сто лет назад по нашей вине украл нашу свободу и присвоил нашу страну и держат ее под своей пятой до сего дня. Они - алчные и злобные трусы. А победить их может только широта сердца, бескорыстие и настоящая, не экранная, храбрость. Мужество Алексея, уверен, повергает в трепет его врагов. Они так не умеют, укрываясь в бункере и переводя деньги в Панаму. Их страх - свидетельство того, что они уже потерпели поражение в противостоянии с Правдой, Мужеством и жертвенным подвигом.

Выздоравливайте Алексей, и возвращайтесь в Россию! Россия ждёт Вас, настоящая Россия, которая молится за Вас и любит Вас! Страшно жить без России русскому человеку. В России жить нам не страшно.