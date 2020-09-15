NYT: Навальный против совместного с РФ расследования своего отравления

Оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления, в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

По словам собеседника издания, Навальный, несмотря на недавно перенесённую медикаментозную кому, "полностью осведомлен о своём состоянии, полностью осознает, что произошло и где он находится".

Разговор состоялся через несколько часов после того, как в понедельник ещё две независимые лаборатории из Франции и Швеции подтвердили выводы специалистов бундесвера о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Ещё одно исследование образцов проб, взятых у Навального, в ближайшие дни проведут в своей лаборатории эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Алексей Навальный остается под усиленной охраной в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили из Омска 22 августа. Его состояние продолжает улучшаться, он отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже может на короткое время вставать с кровати, говорится в официальном сообщении клиники.

Представитель органов безопасности ФРГ заявил изданию, что после выздоровления Навальный собирается вернуться в Россию. "Он не планирует" оставаться в Германии, подчеркнул собеседник газеты. "Он хочет вернуться домой, в Россию, и хочет продолжить свою деятельность", - добавил он.

Ни сам российский оппозиционер, ни его представители пока никак не прокомментировали публикацию американской газеты.