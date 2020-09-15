NYT: Навальный против совместного с РФ расследования своего отравления

Оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления, в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.
По словам собеседника издания, Навальный, несмотря на недавно перенесённую медикаментозную кому, "полностью осведомлен о своём состоянии, полностью осознает, что произошло и где он находится".
Разговор состоялся через несколько часов после того, как в понедельник ещё две независимые лаборатории из Франции и Швеции подтвердили выводы специалистов бундесвера о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
Ещё одно исследование образцов проб, взятых у Навального, в ближайшие дни проведут в своей лаборатории эксперты Организации по запрещению химического оружия.
Алексей Навальный остается под усиленной охраной в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили из Омска 22 августа. Его состояние продолжает улучшаться, он отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже может на короткое время вставать с кровати, говорится в официальном сообщении клиники.
Представитель органов безопасности ФРГ заявил изданию, что после выздоровления Навальный собирается вернуться в Россию. "Он не планирует" оставаться в Германии, подчеркнул собеседник газеты. "Он хочет вернуться домой, в Россию, и хочет продолжить свою деятельность", - добавил он.
Ни сам российский оппозиционер, ни его представители пока никак не прокомментировали публикацию американской газеты.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом пять анонимных медицинских источников Reuters рассказали, что наблюдали у Навального "клиническую картину отравления" с соответствующими симптомами. Три источника подтвердили, что сделали пациенту несколько инъекций для снятия симптомов, но это не был атропин, поскольку никто не подозревал отравления фосфорорганическими соединениями. Ранее источники "Медузы" утверждали, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин, ещё когда он находился в машине скорой помощи.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". Источник Reuters в омской больнице сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.
- После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. Позже отравление этим веществом подтвердили несколько независимых европейских лабораторий.
- Лидеры европейских стран требуют от России провести тщательное расследование отравления Навального, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными". В Кремле также заявляют, что на данный момент нет никаких объективных причин для проведения расследования и возбуждения уголовного дела.
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