Прокуратура утвердила обвинение по делу солдата Шамсутдинова

Прокуратура утвердила обвинение по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев на своей странице в Фейсбуке. По его словам, он уже получил все документы. В ближайшее время будет назначено судебное заседание.



Адвокат отметил, что у прокурора был вариант вернуть дело на дополнительное расследование, но гособвинение направило его в суд. Материалы будут рассматривать во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите. По ходатайству Шамсутдинова дело будут слушать присяжные.

Ранее Тугушев сообщил, что расследование дела Шамсутдинова завершено. Читинский гарнизонный суд продлил солдату арест до 25 сентября. Сейчас он находится в СИЗО №1 в Чите.

Рамиля Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух или более человек. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. Адвокаты настаивают, что солдат совершил убийство в состоянии аффекта. Если эта версия будет подтверждена, то Шамсутдинову грозит пять лет лишения свободы.