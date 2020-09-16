В десяти регионах России медики готовят акции "Заплатите за COVID"

Профсоюз медработников "Действие" планирует в конце сентября и начале октября провести акции протеста в десяти регионах России с требованием выполнить поручения президента Путина о выплатах медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу профсоюза Андрея Коновала.

Акции "Заплатите за COVID" анонсированы в 15 городах. В качестве альтернативы запрещенным из-за эпидемии митингам выбраны массовые пикеты численностью в несколько десятков человек. Первым городом, власти которого согласовали акцию в конце сентября, стал Сочи.

По словам главы профсоюза медработников "Действие", лозунги акций не ограничиваются требованием выплатить обещанные деньги. Участники пикетов намерены потребовать расширения круга получателей выплат, обещанных президентом, в том числе для санитарок и водителей, а также разъяснений Минздрава, который этот круг ограничил. Эти требования "касаются сотен тысяч российских медработников", отметил Коновал.

В то же время представители других профсоюзов медицинских работников не намерены участвовать в акции из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. "Мы оказываем медикам правовую помощь, направляем им средства защиты, пишем за них жалобы, ходим вместо них в минздравы, выбиваем выплаты. Но выводить врачей на улицы, тем более на массовые акции,— это издевательство", - заявила глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

В апреле Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов заявил, что регионам выделят 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса. Президент пообещал доплачивать врачам по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу по 50 тысяч в месяц, младшему медперсоналу по 25 тысяч в месяц и по 25 тысяч рублей фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи.

Однако уже в апреле медики начали массово заявлять, что обещанных выплат им не дали: в одних больницах доплату рассчитывали по часам, в других — начиная с первого больного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во многих больницах, которые официально не были перепрофилированы под коронавирусных пациентов, доплат медики не получили вообще.

В июне последовало разъяснение Минздрава, согласно которому на стимулирующие выплаты могут претендовать только медработники, которые контактируют с пациентами с подтвержденной инфекцией.