В Петербурге полиция задержала активиста у входа на работу

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активиста, сторонника идеи бессрочного протеста Асана Мумджи. Его остановили у входа на завод, на котором он работает. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Мумджи доставили в отдел полиции. Причиной для задержания стала якобы поступившая на активиста жалоба по Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП). Мумджи вменяют участие в несанкционированной акции. По данным МБХ медиа, задержание связано с вывешиванием 15 сентября на мосту баннера против поправок в Конституцию. Мумджи отрицает своё участие в акции.

В телеграм-канале "Мирного сопротивления" сообщается, что баннер с текстом "Не признаем путинскую Конституцию. Нет поправкам узурпатору!" вывесили на одном из мостов над Кольцевой автодорогой при въезде в Санкт-Петербург.

Изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин. Поправки поддержали депутаты Госдумы и депутаты региональных парламентов по всей стране. По официальным итогам голосования, изменения одобрили 77,92 процента проголосовавших. Среди самых обсуждаемых поправок - "обнуление" президентских сроков Путина, что позволит ему избираться ещё два раза.