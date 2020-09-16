Десятки звёзд на сутки "заморозили" свои аккаунты в Instagram и Facebook

Десятки знаменитостей решили на сутки заморозить свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram— в знак протеста против распространения в интернете "ненависти, пропаганды и дезинформации".

В акции #StopHateForProfit приняли участие Ким Кардашьян Уэст, Дженнифер Лоуренс, Наоми Кэмпбелл, Кэти Перри, Леонардо Ди Каприо, Саша Барон Коэн , Эштон Катчер и другие.

"Мне нравится, что я могу делиться с вами чем-то через Instagram и Facebook", — написала Кардашьян в инстаграме, поделившись фото кампании, — но я не могу сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают способствовать распространению ненависти и дезинформации". "Распространяемая в социальных сетях дезинформация оказывает серьезное влияние на наши выборы и подрывает нашу демократию", - добавила она.

Аккаунт Ким Кардашьян в Instagram входит в десятку страниц с самым большим числом подписчиков - за ней следят 188 миллионов пользователей, у Кетти Перри более 107 миллионов подписчиков.

Актер Эштон Катчер, который также имеет миллионы подписчиков и присоединяется к бойкоту, сказал, что "эти инструменты не были созданы для распространения ненависти и насилия".

Этот шаг знаменитостей является частью кампании #StopHateforProfit, организованной активистами движения за гражданские права.

Организаторы кампании , которая была запущена в июне, обвиняют Facebook и Instagram в том, что они не делают достаточно, чтобы остановить распространение расистской и фейковой информации на своих платформах. Ранее на месяц от рекламы в Facebook и Instagram отказались более 150 компаний, в том числе Unilever, Coca-Cola, Honda и North Face.

В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что корпорация запретит ненавистнические высказывания в рекламе. Кроме того, соцсеть отмаркирует публикации, которые могут быть интересны для общества, но нарушают политику компании.

По оценкам Bloomberg, из-за бойкота рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 миллиардов долларов.

Муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов на своей странице в твиттере по поводу своего желания пересмотреть контракты с Universal Music Group и Sony. В одном из твитов он разместил в фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо.

"Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)", - говорится в сопровождающей фотографию подписи. Он также написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал ещё одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, музыкант не пояснил.

Уэст ранее подал заявку на участие в выборах президента США. Через несколько дней после этого он заявил в интервью журналу Forbes, что больше не поддерживает президента Трампа и “снимает с себя красную бейсболку” (с лозунгом президентской кампании Трампа). Ранее Уэст был известен как один из немногих открытых сторонников Дональда Трампа в американском шоу-бизнесе.