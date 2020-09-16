На директора школы, где учеников "взяли в заложники", завели дело

Прокуратура города Ишим Тюменской области возбудила административное дело в отношении директора школы № 2 Татьяны Изох после проверки информации об уроке по борьбе с терроризмом, в ходе которого пятиклассников взяли в заложники. Дело возбуждено по статье о нарушении прав и свобод обучающихся, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Прокурорское представление также вынесено главе Ишима Федору Шишкину.

В ходе проверки ведомство установило, что проведённое 4 сентября мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, не соответствовало возрастному и психологическому развитию участников, и было небезопасным.

8 сентября стало известно о том, что педагоги школы № 2 без предупреждения провели урок по борьбе с терроризмом , во время которого пятиклассников взяли в заложники и оценивали их поведение. На появившихся снимках видно, что в классе находятся взрослые мужчины в масках, камуфляжной одежде и с предметами, похожими на ножи. Кто-то из учеников сидит за партами, а кто-то, прикрыв голову, под ними.

Родители заявили, что ни их, ни детей не предупреждали о подобном уроке. Школьники, по их словам, серьёзно испугались, а одному мальчику, у которого были проблемы с сердцем, стало плохо. Его забрали домой, откуда вызвали скорую помощь.



В официальном сообществе школы тоже опубликовали снимки с урока, на них человека в маске нет. Изначально в посте было написано про необычный урок ОБЖ в 5 а классе. Однако позже текст был изменён, из него убрали часть про "необычный урок".

Директор школы Татьяна Изох тогда заявила, что информация в интернете "была преподнесена неверно".